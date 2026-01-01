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Фильмография
Нора фон Вальдштеттен
Nora von Waldstätten
Киноафиша
Персоны
Нора фон Вальдштеттен
Нора фон Вальдштеттен
Nora von Waldstätten
Дата рождения
1 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Нора фон Вальдштеттен
Родилась 1 декабря 1981 года. Вена, Австрия.
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Команда
драма, криминал, триллер
2015, Швеция
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