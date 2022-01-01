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Персональный покупатель Персональный покупатель
Киноафиша Фильмы Персональный покупатель Персональный покупатель, 2016: актеры и роли
Personal Shopper Персональный покупатель 2016 / Франция
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Персональный покупатель, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Ассайас Оливье Ассайас Olivier Assayas
В ролях
Кристен Стюарт Кристен Стюарт Kristen Stewart Ларс Айдингер Ларс Айдингер Lars Eidinger Нора фон Вальдштеттен Нора фон Вальдштеттен Nora von Waldstätten Андерс Даниелсен Лье Андерс Даниелсен Лье Anders Danielsen Lie Дэвид Боулз Дэвид Боулз David Bowles Сигрид Буази Сигрид Буази Sigrid Bouaziz
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