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На Международном кинофестивале «Послание к человеку» состоялся показ нового фильма Оливье Ассайаса «Персональный покупатель». Картина в 2016 году вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля и во время показа была «забукана» зрителями и критиками. Несмотря на это, Ассайас уехал с киносмотра победителем – взял приз за лучшую режиссуру. Кто-то уже вовсю ругает творение режиссёра, другие же воздают почести. Противоречивости и спорности…