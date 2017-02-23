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Персональный покупатель. Трейлер
Персональный покупатель. Трейлер
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Дата публикации: 17 мая 2016
Персональный покупатель
– Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. Ее жизнь кажется беспроблемной, но всё усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками.
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Зу Ля
23 февраля 2017, 10:45
Главная героиня Морин, которую сыграла Кристен Стюарт, работает на светскую диву Киру, помогая той подбирать наряды. Она ненавидит свою работу, считая, что это бесполезный труд, но остается в Париже, потому что ждет знака от погибшего брата-близнеца Льюиса. Они договорились о том, что один из них подаст знак другому, в случае своей смерти.
Повествование фильма медленное, кажется, что на протяжении всей истории на экране ничего не происходит: мы видим, как Морин ездит по работе, общается с бывшей девушкой брата, со своим молодым человеком, но странные сообщения от незнакомца и духи, которых видит Морин, подогревают интерес зрителя и держат в напряжении.
Я бы скорее отнесла этот фильм к разряду психологических драм, нежели к триллеру, благо, что режиссер картины уделил достаточно много внимания переживаниям и порой импульсивным действиям главной героини, что и является ключом к разгадке потусторонней жизни.
23 февраля 2017, 10:45
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Регина Валиуллина
23 февраля 2017, 17:42
Оценка
Интересное европейское кино, нам почти во всём понравился :)
Красиво снято, цветовая гамма картинки клевая, да и окрестности Парижа, Лондона и Омана добавляют красочности. Вещи в кадре красивые тоже есть, девочки оценят :)
Ощущение, что в фильме было две разные истории - про призраков и про шоппинг. Причем обе удивляют, потому что лично я ожидала увидеть немного другой фильм - чтоб прям знакомый Голливуд, блестящие шмотки (как в "Сексе в большом городе"), динамичная актриса и типичная история про потусторонний мир.
Но нет, получилось иначе - повторюсь, это еврокино, где повествование достаточно неторопливое, оно постепенно наращивает напряжение при просмотре. Этот эффект мне нравится, смотрела с интересом. Призраки в фильме жутковатые (но я боюсь в принципе всех, кроме Каспера), конец тревожный. Триллер добротный, на нервах поиграли. :) В фильме неожиданно много обнаженки, в целом она отторжения не вызывает.
Актрису можно было бы другую взять, но если вас Стюарт не раздражает - это точно ваш выбор.
23 февраля 2017, 17:42
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Stepan Kovalenko
2 марта 2017, 00:39
Оценка
Новый фильм Оливье Ассайаса рассчитан скорее всего на женскую аудиторию. Однако, во время показа в кинотеатре, именно девушка, сидящая впереди меня, не сдержалась и спросила довольно-таки громко свою рядом сидящую подругу - о том когда же закончится, наконец, этот фильм. Очень люблю красивое европейское интеллектульное кино, даже если в нём главную роль играет американская актриса. Это никак не должно сказывается на самом фильме. Но, это судя по всему не касается этого фильма.
Довольно таки, посредственно сыгранная роль Кристен Стюарт и крайне слабо срежиссированное французом. Тема фильма совершенно не расскрыта или расскрыта, но не подвластно обычно смотрящему среднестатестическому человеку. О чем кино? О духах? О девушке? Об поиске? Да! Но, псевдо-интеллектуально и таким способом, что никому не будет понятно. Единственно, что порадовало - так это место где был снят фильм - всегда правильное место для любого хорошего или плохого кино - Париж. Сьёмки в этом городе всегда компенсируют любое дествие на экране. Кадры с видами зацепили, что захотелось вернуться в этот город со знакомыми улицами и зданиями. За это спасибо)
2 марта 2017, 00:39
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Любочка Ерухимович
2 марта 2017, 11:29
Оценка
Персональный покупатель - мистика и мода на больших экранах
И вот, пришло время поговорить о новинках в кинопроката, которые совсем скоро будут Вас ждать в кинотеатрах. На повестке дня "Персональный покупатель" - триллер, который зрители начали воодушевленно обсуждать еще до начала показа первых кадров.
Но давайте по порядку. Посмотрев трейлер, Вы непременно захотите окунуться в мир мистики и моды. Ведь сюжет кажется весьма интригующим. Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Её жизнь кажется мечтой, но всё усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками. Но, время раскрывать карты! При просмотре картины Вы ни разу не вскрикните, сердце не будет биться в бешеном темпе, но зато вы сможете насладиться миниатюрной грудью главной героини (если постараться всё же её разглядеть).
Итак, каковы же мои эмоции после увиденного? Лично мне картина напомнила некую смесь истории "Пятьдесят оттенков серого", продолжение которой вышло на большие экраны в прошлом месяце, с добавлением щепотки творчества в стиле Ларса Фон Триера. Да, несомненно данный фильм можно охарактеризовать необычным, глубоким, с резкой концовкой, позволяющим Вам додуматься самим о смысле и завершении истории. Картина четырех актеров, немного крови, всего одна смерть, полтора призрака и один оргазм, зато Кристен Стюарт топлесс, вы увидите минимум дважды.
2 марта 2017, 11:29
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6.3
Персональный покупатель
драма, триллер, 2016, Франция
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Повествование фильма медленное, кажется, что на протяжении всей истории на экране ничего не происходит: мы видим, как Морин ездит по работе, общается с бывшей девушкой брата, со своим молодым человеком, но странные сообщения от незнакомца и духи, которых видит Морин, подогревают интерес зрителя и держат в напряжении.
Я бы скорее отнесла этот фильм к разряду психологических драм, нежели к триллеру, благо, что режиссер картины уделил достаточно много внимания переживаниям и порой импульсивным действиям главной героини, что и является ключом к разгадке потусторонней жизни.
Красиво снято, цветовая гамма картинки клевая, да и окрестности Парижа, Лондона и Омана добавляют красочности. Вещи в кадре красивые тоже есть, девочки оценят :)
Ощущение, что в фильме было две разные истории - про призраков и про шоппинг. Причем обе удивляют, потому что лично я ожидала увидеть немного другой фильм - чтоб прям знакомый Голливуд, блестящие шмотки (как в "Сексе в большом городе"), динамичная актриса и типичная история про потусторонний мир.
Но нет, получилось иначе - повторюсь, это еврокино, где повествование достаточно неторопливое, оно постепенно наращивает напряжение при просмотре. Этот эффект мне нравится, смотрела с интересом. Призраки в фильме жутковатые (но я боюсь в принципе всех, кроме Каспера), конец тревожный. Триллер добротный, на нервах поиграли. :) В фильме неожиданно много обнаженки, в целом она отторжения не вызывает.
Актрису можно было бы другую взять, но если вас Стюарт не раздражает - это точно ваш выбор.
Довольно таки, посредственно сыгранная роль Кристен Стюарт и крайне слабо срежиссированное французом. Тема фильма совершенно не расскрыта или расскрыта, но не подвластно обычно смотрящему среднестатестическому человеку. О чем кино? О духах? О девушке? Об поиске? Да! Но, псевдо-интеллектуально и таким способом, что никому не будет понятно. Единственно, что порадовало - так это место где был снят фильм - всегда правильное место для любого хорошего или плохого кино - Париж. Сьёмки в этом городе всегда компенсируют любое дествие на экране. Кадры с видами зацепили, что захотелось вернуться в этот город со знакомыми улицами и зданиями. За это спасибо)
И вот, пришло время поговорить о новинках в кинопроката, которые совсем скоро будут Вас ждать в кинотеатрах. На повестке дня "Персональный покупатель" - триллер, который зрители начали воодушевленно обсуждать еще до начала показа первых кадров.
Но давайте по порядку. Посмотрев трейлер, Вы непременно захотите окунуться в мир мистики и моды. Ведь сюжет кажется весьма интригующим. Молодая американка Морин, переехавшая в Париж, помогает знаменитостям подбирать наряды. С миром высокой моды она на ты. Её жизнь кажется мечтой, но всё усложняет паранормальная особенность — Морин умеет общаться с призраками. Но, время раскрывать карты! При просмотре картины Вы ни разу не вскрикните, сердце не будет биться в бешеном темпе, но зато вы сможете насладиться миниатюрной грудью главной героини (если постараться всё же её разглядеть).
Итак, каковы же мои эмоции после увиденного? Лично мне картина напомнила некую смесь истории "Пятьдесят оттенков серого", продолжение которой вышло на большие экраны в прошлом месяце, с добавлением щепотки творчества в стиле Ларса Фон Триера. Да, несомненно данный фильм можно охарактеризовать необычным, глубоким, с резкой концовкой, позволяющим Вам додуматься самим о смысле и завершении истории. Картина четырех актеров, немного крови, всего одна смерть, полтора призрака и один оргазм, зато Кристен Стюарт топлесс, вы увидите минимум дважды.
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