Даже если любовь не заметна, 2011

Комедия окунает зрителя в круговорот событий в городе Турине, где живут и работают двое друзей Сальво и Валентино, которые имеют свой небольшой туристический бизнес, они организуют автобусные туры по достопримечательностям Турина. Валентино уже 8 лет живет с Жизель, и каждый месяц, проведенный с любимой, – праздник для него. Сегодня их очередной юбилей: восемь лет и четыре месяца совместной жизни. Он усыпает квартиру поздравительными сердечками и готовит романтический завтрак. Жизель такое поведение считает слишком навязчивый и раздражающим. Не выдержав очередного романтического сюрприза, Жизель решает расстаться с Валентино, и просит помочь в этом его друга Сальво.