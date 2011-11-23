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Даже если любовь не заметна
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Anche se è amore non si vede

Даже если любовь не заметна, 2011

2011 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Комедия окунает зрителя в круговорот событий в городе Турине, где живут и работают двое друзей Сальво и Валентино, которые имеют свой небольшой туристический бизнес, они организуют автобусные туры по достопримечательностям Турина. Валентино уже 8 лет живет с Жизель, и каждый месяц, проведенный с любимой, – праздник для него. Сегодня их очередной юбилей: восемь лет и четыре месяца совместной жизни. Он усыпает квартиру поздравительными сердечками и готовит романтический завтрак. Жизель такое поведение считает слишком навязчивый и раздражающим. Не выдержав очередного романтического сюрприза, Жизель решает расстаться с Валентино, и просит помочь в этом его друга Сальво.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 ноября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
В ролях
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
Валентино Пиконе
Валентино Пиконе
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Диан Флери
Диан Флери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Даже если любовь не заметна 1 постер
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