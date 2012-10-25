Спаньоло — большая итальянская династия. Во главе её — успешный политик Микеле, отец троих взрослых детей: актрисы, врача и менеджера по персоналу в транснациональной компании. Правда, политик — тот ещё коррупционер, менеджер — глуп как пробка, актриса — разве что не из погорелого театра, а врач — коммунист, порвавший связи с родителем много лет назад.

Кто знает, что случилось бы с этой странной семьей, если бы после приватной встречи с проституткой сиятельный папа не пережил инсульт, погрузивший его в необычное состояние: теперь он чудит, матерится и бросает всем окружающим только правду в лицо…