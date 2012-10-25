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Постер фильма Да здравствует Италия!
6.1
Киноафиша Фильмы Да здравствует Италия!
6.1

Да здравствует Италия!

, 2012
Viva l'Italia
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Да здравствует Италия!
6.1

О фильме

Спаньоло — большая итальянская династия. Во главе её — успешный политик Микеле, отец троих взрослых детей: актрисы, врача и менеджера по персоналу в транснациональной компании. Правда, политик — тот ещё коррупционер, менеджер — глуп как пробка, актриса — разве что не из погорелого театра, а врач — коммунист, порвавший связи с родителем много лет назад.

Кто знает, что случилось бы с этой странной семьей, если бы после приватной встречи с проституткой сиятельный папа не пережил инсульт, погрузивший его в необычное состояние: теперь он чудит, матерится и бросает всем окружающим только правду в лицо…

В ролях

Рауль Бова
Рауль Бова
Riccardo Spagnolo
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Susanna Spagnolo
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Michele Spagnolo
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Valerio Spagnolo
Рокко Папалео
Рокко Папалео
Tony
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Marco
Маурицио Маттиоли
Antonio
Роландо Равелло
Роландо Равелло
Giansanti
Сара Фельбербаум
Сара Фельбербаум
Valentina
Имма Пиро
Giovanna
Режиссер Массимилиано Бруно
Сценарист Эдоардо Мария Фальконе, Массимилиано Бруно
Композитор Julie P., Giuliano Taviani, Кармело Травия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 31 марта 2021
Премьера в мире 25 октября 2012
Дата выхода
25 октября 2012 Италия
Сборы в мире $6 880 371
Производство Italian International Film, Rai Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC)
Другие названия
Viva l'Italia, Éljen Olaszország, Long Live Italy!, Да здравствует Италия!, 意大利万岁

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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