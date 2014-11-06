Уедем к чертовой бабушке, 2015

«Уедем к чертовой бабушке» - это новый совместный проект известных в италии режиссёров, сценаристов и актёров Сальво Фикарра и Валентино Пиконе («Женщины против мужчин», «Баария»). Главные роли в фильме сыграли сами же режиссёры. Кроме того, в картине снялись Тициана Лодато («Вторая весна», «Материк»), Фатима Тротта («10 правил соблазнения»), Людовика Кальдереда («Великая красота») и другие.

Фильм «Уедем к чертовой бабушке» расскажет историю двух приятелей Сальво и Валентино, которые неожиданно теряют работу. Из-за этого несчастья им приходится уехать в небольшой городок Монтефорте из куда более затратного Палермо. Но приехав на место, они понимают, что представляли себе нечто совершенно другое. Оказывается, город населён одними пожилыми людьми. И тут героев осеняет, что у каждого из них большая пенсия и этим можно воспользоваться.