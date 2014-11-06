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Уедем к чертовой бабушке Уедем к чертовой бабушке
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Andiamo a quel paese

Уедем к чертовой бабушке, 2015

2015 / Италия
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Главные герои теряют работу и решают пожить у своих бабушек, ведь у них хорошая пенсия.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Уедем к чертовой бабушке» - это новый совместный проект известных в италии режиссёров, сценаристов и актёров Сальво Фикарра и Валентино Пиконе («Женщины против мужчин», «Баария»). Главные роли в фильме сыграли сами же режиссёры. Кроме того, в картине снялись Тициана Лодато («Вторая весна», «Материк»), Фатима Тротта («10 правил соблазнения»), Людовика Кальдереда («Великая красота») и другие.

Фильм «Уедем к чертовой бабушке» расскажет историю двух приятелей Сальво и Валентино, которые неожиданно теряют работу. Из-за этого несчастья им приходится уехать в небольшой городок Монтефорте из куда более затратного Палермо. Но приехав на место, они понимают, что представляли себе нечто совершенно другое. Оказывается, город населён одними пожилыми людьми. И тут героев осеняет, что у каждого из них большая пенсия и этим можно воспользоваться.

- Фильм «Уедем к чертовой бабушке» участвовал в таких фестивалях, как Festival Internazionale del Film di Roma, ICFF Italian Contemporary Film Festival (2015), Cinè - Giornate Estive di Cinema (2015): Премия CinéCiak d’Oro за лучшую комедию года, ICFF Italian Contemporary Film Festival (2015) – лучший фильм

- Сальво Фикарра и Валентино Пиконе выступили в качестве авторов сценария и режиссёров фильма, а также исполнили главные роли

- «Уедем к чертовой бабушке» - это восьмой совместный проект Валентино Пиконе и Сальво Фикара

- Картина значится в списке «Лучших итальянских фильмов 2014 года»

- Фильму «Уедем к чертовой бабушке» удалось собрать боле 8 миллионов евро в домашнем прокате

- Главных героев зовут так же, как и исполнителей главных ролей - Сальво и Валентино

Двое друзей Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены ухать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Жизнь в новой реальности оказывается совсем не тем, что они себе представляли: в городке остались в основном пожилые люди. В прочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия. 

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 20 июля 2017
Премьера онлайн 18 февраля 2019
Премьера в мире 6 ноября 2014
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
В ролях
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
Валентино Пиконе
Валентино Пиконе
Тициана Лодато
Тициана Лодато
Лили Тириннанци
Лили Тириннанци
Фатима Тротта
Фатима Тротта
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уедем к чертовой бабушке 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Кинозал ГУМа
15:45 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты

Уедем к чертовой бабушке смотреть онлайн

Уедем к чертовой бабушке
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Двоих уже немолодых, но не растерявших спесивую моложавую удаль друга Сальво и Валентино, одноимённый дуэт сицилийских комиков Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, едва ли можно назвать состоятельными. Причём, по всем фронтам. Они никудышные семьянины, соседи, граждане и работники. Зато все эти приземлённые мелочи с лихвой покрывает их бескорыстная, преданная дружба и неутолимая жажда авантюр. Поэтому, оказавшись без работы, приятели в одночасье и без задней мысли решаются на заведомо…
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«Уедем к чертовой бабушке» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
19:00 от 350 ₽
Кинозал ГУМа Охотный Ряд
2D
15:45 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты
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