Уедем к чертовой бабушке, 2015

«Уедем к чертовой бабушке» - это новый совместный проект известных в италии режиссёров, сценаристов и актёров Сальво Фикарра и Валентино Пиконе («Женщины против мужчин», «Баария»). Главные роли в фильме сыграли сами же режиссёры. Кроме того, в картине снялись Тициана Лодато («Вторая весна», «Материк»), Фатима Тротта («10 правил соблазнения»), Людовика Кальдереда («Великая красота») и другие.
Фильм «Уедем к чертовой бабушке» расскажет историю двух приятелей Сальво и Валентино, которые неожиданно теряют работу. Из-за этого несчастья им приходится уехать в небольшой городок Монтефорте из куда более затратного Палермо. Но приехав на место, они понимают, что представляли себе нечто совершенно другое. Оказывается, город населён одними пожилыми людьми. И тут героев осеняет, что у каждого из них большая пенсия и этим можно воспользоваться.
- Фильм «Уедем к чертовой бабушке» участвовал в таких фестивалях, как Festival Internazionale del Film di Roma, ICFF Italian Contemporary Film Festival (2015), Cinè - Giornate Estive di Cinema (2015): Премия CinéCiak d’Oro за лучшую комедию года, ICFF Italian Contemporary Film Festival (2015) – лучший фильм
- Сальво Фикарра и Валентино Пиконе выступили в качестве авторов сценария и режиссёров фильма, а также исполнили главные роли
- «Уедем к чертовой бабушке» - это восьмой совместный проект Валентино Пиконе и Сальво Фикара
- Картина значится в списке «Лучших итальянских фильмов 2014 года»
- Фильму «Уедем к чертовой бабушке» удалось собрать боле 8 миллионов евро в домашнем прокате
- Главных героев зовут так же, как и исполнителей главных ролей - Сальво и Валентино
Двое друзей Сальво и Валентино, оставшись без работы, вынуждены ухать из Палермо и поселиться в небольшом городке Монтефорте, где жизнь не такая дорогая и легче сводить концы с концами. Жизнь в новой реальности оказывается совсем не тем, что они себе представляли: в городке остались в основном пожилые люди. В прочем, герои вскоре понимают, что старики не так уж и бесполезны, ведь у каждого из них есть неплохая пенсия.