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Валентино Пиконе
Валентино Пиконе
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Валентино Пиконе
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Дата рождения
23 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Валентино Пиконе
Родился 23 марта 1971 года. Палермо, Италия.
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Фильмография Валентино Пиконе
Самое первое Рождество
комедия
2019, Италия
4.0
Закону тут не место
комедия
2017, Италия
6.0
Уедем к чертовой бабушке
комедия
2015, Италия
5.0
Даже если любовь не заметна
комедия
2011, Италия
6.0
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Фильм «Закону тут не место» будет представлен в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 21 сентября в 19:00 в киноцентре «Ленфильм» пройдет специальный показ одной из самых ожидаемых итальянских кинолент последних лет «Закону тут не место».
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20 сентября 2018 14:34
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