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Постер фильма Невероятные приключения итальянцев в Америке
5.1
Невероятные приключения итальянцев в Америке - Трейлер
Киноафиша Фильмы Невероятные приключения итальянцев в Америке
5.1

Невероятные приключения итальянцев в Америке

, 2013
Mai Stati Uniti
Италия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Невероятные приключения итальянцев в Америке
5.1
Невероятные приключения итальянцев в Америке - Трейлер
Невероятные приключения итальянцев в Америке  Трейлер

О фильме

Анжела — смешная секретарша, вылетевшая с работы за истерику, устроенную в застрявшем лифте самому главному боссу. Нино — катастрофически несмешной клоун, которого освистывают дети на утренниках. Антонио — официант, мнящий себя крутым картежником, но проигрывающий покерную партию даже несовершеннолетнему сыну хозяина. Кармен — безработная красотка, брюнетка с виду, но по интеллектуальному коэффициенту — натуральная блондинка. Микеле — придурковатый работник зоопарка, уволенный по сокращению и захвативший в заложники обезьяну.

Что объединяет этих неудачников в настоящую сплоченную банду? Кровые узы. Все они, как выясняется, внебрачные дети миллионера Ванни Гальвани, унаследовавшие по завещанию крупную сумму. При одном условии — доставить урну с прахом папаши в Аризону…

Путешествие будет опасным — за океаном итальянских простаков поджидают искушения и испытания, не менее впечатляющие, чем те, что выпали на долю их мифологического предшественника Геркулеса: медведи гризли, ядовитые змеи, проститутки и казино Вегаса. И наградой за прохождение этого квеста будет подлинное братство, куда более ценное, чем многомиллионное наследство.

В ролях

Винченцо Салемме
Винченцо Салемме
Dario
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Angela
Рики Мемфис
Nino
Анна Фольетта
Анна Фольетта
Carmen
Джованни Верниа
Michele
Маурицио Маттиоли
Oreste Bracchi
Андреа Питторино
Roby
Паоло Бассегато
Notaio Garbarino
Даниэла Пиперно
Psicanalista
Ruth Barrie
Madam
Режиссер Карло Ванцина
Сценарист Эдоардо Мария Фальконе, Энрико Ванцина, Карло Ванцина
Композитор Giuliano Taviani, Кармело Травия
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 3 января 2013
Дата выхода
3 января 2013 Италия
Сборы в мире $7 354 579
Производство Italian International Film, Rai Cinema, Banca Popolare di Sondrio
Другие названия
Mai stati uniti, Us in the U.S., Locos por América, Невероятные приключения итальянцев в Америке

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 11 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Невероятные приключения итальянцев в Америке - Трейлер
Невероятные приключения итальянцев в Америке Трейлер
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