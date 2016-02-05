«50 оттенков черного»: Рецензия Киноафиши

Очень чёрное кино

Рассвет пародийного жанра приходится на самое начало 2000-х, после чего на зрителей посыпался целый град подобных фильмов, избравших предметом высмеивания отборную солянку из массового кино. Под удар попали как подростковые мелодрамы, вроде «Сумерек» и «Это всё она», так и громкие блокбастеры, наподобие «300 спартанцев» и «Людей Икс». Однако тенденция эта в итоге вылилась в их бесперебойное, ежегодное соперничество за «Золотую малину», а также неудачные попытки обойти своего законодателя «Очень страшное кино». Пожалуй, из всего этого массива карикатурного насмехательства только ему и можно высказать похвалу. Но всё, что случилось после, вызывает лишь желание ввести табу на пародии.

Пока поклонники саги Э. Л. Джемс пребывают в томительном ожидании сиквела, у них появилась возможность оценить её интерпретацию в чёрных тонах. Возглавил проект Майкл Тиддес, на счету которого не одна, а даже две попытки высмеять уже изрядно наскучившее зрителям «Паранормальное явление». Главную роль исполнил преуспевший в подобной же сатире Марлон Уайанс, звезда комедий «Без чувств», «Не грози южному централу» и всё того же «Очень страшного кино». Предстал он тут в образе Кристиана Блэка, который похож на свой прототип разве что костюмом, в остальном же он полная его противоположность. Его партнёршу зовут Ханна Стил, которая взяла от героини Дакоты Джонсон по максимуму, неустанно копируя её жесты, мимику и манеру речи. Игру Кали Хоук можно отнести, пожалуй, к одному из немногих достоинств картины, а Уайанс просто решил покривляться на её фоне.

По шкале загрязнённости юмора и количеству сцен, вызывающих тошноту, картина колеблется где-то на уровне «Муви 43». Вас ждут испачканные нечистотами трусы, патологические гениталии и другие аномальные части тела, которые способны смутить даже самых стойких. Хью Джекмана с дефектным подбородком, конечно же, не удастся переплюнуть никому, но создатели «50 оттенков чёрного» не далеко ушли от подобного. Большинство шуток примитивны и звучат крайне наигранно, но всё же несправедливо будет сказать, что смешные моменты совершенно отсутствуют. Положительные стороны завязаны в основном на различного рода отсылках. Удовольствие могут доставить моменты, когда герои упоминают оригинал, кого-то порадует сцена в постели с учителем музыки в стиле «Одержимости», но лучше всего высмеяны фильмы о чернокожих последних лет, среди которых и «12 лет рабства», и «Джанго освобождённый», и «Слава». К сожалению, сортирный юмор здесь всё же превалирует над удачными шутками, а слабонервных может и вовсе шокировать. По большей части такие картины рассчитаны на определённую аудиторию, состоящую в основном из подростков, которые смотрят их тайком от родителей и тех, кто ненавидит массовое кино до такой степени, что ищет любой повод посмеяться над его принижением. Картина относится к разряду таких, перед походом на которые лучше 50 раз подумать. Хотя в данном случае она одерживает победу над своими собратьями хотя бы потому, что вышла намного уморительнее оригинала.

Трошина Олеся