«Ночные стражи»: Рецензия Киноафиши

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Странные сны тревожат ночной покой Паши-курьера, жуткие…Чудится ему, будто бродит он какими-то подвалами темными. А вокруг нечисть из всех углов морды кажет. И тут вдруг крик девичий, звонкий – мол, «помоги, помоги»… Кидается, значит, Паша-курьер девицу спасать, мчится героем по склизким лестницам вверх – да и оказывается на крыше. А там вампир вида нахального трапезничать собирается – красоту кудрявую в своих лапках держит. Ну, наш герой и бросился на него…. да с крыши-то и упал.

Леонид Ярмольник в фильме «Ночные стражи»

И не знал Паша-курьер, что сны те бредовые вещими обернутся. Что разделится мир на Людей и на Падших, и что задумают Падшие (сиречь всякая нечисть) идти на Людей войною. И что живет среди вурдалаков княгиня молоденькая, из племени Кровососов – кто на ней женится, силу и власть в наследство получит. И влюбится без памяти та княгиня (Любовь Аксенова) в Пашку-курьера (Иван Янковский). Впрочем, и сам он окажется пареньком не простым, а «рубежником» - тем, кто нечеловеческий дух за множество миль чует. И придется ему забросить карьеру свою курьерскую, да переквалифицироваться в «фээсбэшники». Ну, то бишь устроиться стажером в спец.отдел «Н», где царствует безраздельно одноглазый майор Гамаюн (Леонид Ярмольник)…

Кадр из фильма «Ночные стражи»

В принципе, продолжать ерничать в том же духе можно бесконечно. «Ночные стражи» для киноворчуна – мишень легкая. Да и говорить об этом опусе хоть сколько-нибудь серьезно особого желания нет. Потому что ничего, кроме изжеванных до тошноты клише и штампов, у фильма за душой не имеется. И вообще, впечатление такое, что авторы дали кому-то клятву: «Только банальные ситуации, только банальные персонажи и только банальные фразы… Фантазия не пройдет!»

Иван Янковский (Паша) в фильме «Ночные стражи»

И фантазия действительно не проходит. «Ночные стражи» Эмилиса Веливиса - это гадкий утенок в семействе «Ночных и Дневных дозоров», формально ничего общего с «Дозорами» не имеющий. Как будто кто-то из продюсеров взглянул на календарь и радостно захлопал в ладоши: «Вау, одиннадцать лет прошло после фурора Бекмамбетовских фильмов, самое время этот фурор повторить». И стали делать кальку, второсортное подобие тех сенсаций, которые когда-то поставили на уши всех любителей (и нелюбителей) жанра.

Любовь Аксенова (княгиня Дана Локис) в фильме «Ночные стражи»

В «Ночных стражах» вторично всё. Отношения между людьми и вампирами, образы нечисти, образы стражей, поведение и тех, и других... Вторичен сюжет: «невинный» оказывается между двумя мирами и становится «избранным». Вторичен экшен: от таких драк-перестрелок, полетов и рапидов зритель уже давно успел устать – они «прописались» на экране еще лет 10-15 назад и с тех пор оттуда не уходили. Вторична музыка, компьютерные эффекты, вторичны диалоги… Хотя стоп – диалоги, на самом деле, кое-где уникальны. Правда, не в лучшем смысле этого слова.

Кадр из фильма «Ночные стражи»

«Я так долго ждала тебя, Паша-курьер», - вскрикивает ведьмачка, восторженно набрасываясь на ошалевшего от столь внезапной истерики паренька. «Только сердце могло привести тебя ко мне»… «Слушай свое сердце, иди за ним, - вторит княгине-кровососу другая нечисть, хозяйка восточного салона Ли Вэн. – Любовь окрыляет, она дает тебе силу»… И читает душеспасительную проповедь длиной в километр. Зрители бьются в истерике – ибо перестать хохотать сил попросту не хватает. (Для справки: когда героиня Жанны Фриске сходила с ума от отчаяния, пытаясь воскресить того, кого у нее забрали – в зале не смеялся никто).

Иван Янковский (Паша) в фильме «Ночные стражи»

Тем не менее, один интересный момент в «Ночных стражах» все-таки отыскать можно. Это сцена расстрела в ночном поезде, когда майор Гамаюн крушит вурдалаков из шестиствольного пулемета «Вулкан» (умудрившись при этом никого не ранить). Бойня – которая, естественно, в рапиде – сопровождается милой и доброй песенкой «А я иду, шагаю по Москве» (намек на то, что для «потусторонних» Москва – закрытый город). И вот тут-то Её Величество Ирония вступает в свои права – кладбище из банальностей и штампов внезапно оживает. К сожалению, это единственная сцена, где её (иронию) выпустили на сцену. Другие 99 процентов «Ночных стражей» неизлечимо заражены серьезностью. Ибо скопировав всё возможное и невозможное из «Дозоров» (а также из «Людей Икс», «От заката до рассвета» да и других мастодонтов жанра), авторы забыли «срисовать» только одно – иронию и сарказм. Что их и погубило.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 25 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Ночные стражи»