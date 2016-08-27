Наша рецензия

Странные сны тревожат ночной покой Паши-курьера, жуткие…Чудится ему, будто бродит он какими-то подвалами темными. А вокруг нечисть из всех углов морды кажет. И тут вдруг крик девичий, звонкий – мол, «помоги, помоги»… Кидается, значит, Паша-курьер девицу спасать, мчится героем по склизким лестницам вверх – да и оказывается на крыше. А там вампир вида нахального трапезничать собирается – красоту кудрявую в своих лапках держит. Ну, наш герой и бросился…