Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночные стражи Ночные стражи
Киноафиша Фильмы Ночные стражи Отзывы о фильме «Ночные стражи»
Ночные стражи 2016 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Ночные стражи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Странные сны тревожат ночной покой Паши-курьера, жуткие…Чудится ему, будто бродит он какими-то подвалами темными. А вокруг нечисть из всех углов морды кажет. И тут вдруг крик девичий, звонкий – мол, «помоги, помоги»… Кидается, значит, Паша-курьер девицу спасать, мчится героем по склизким лестницам вверх – да и оказывается на крыше. А там вампир вида нахального трапезничать собирается – красоту кудрявую в своих лапках держит. Ну, наш герой и бросился…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Олег 27 августа 2016, 22:40
Художник-авангардист из Тряпичного Союза подался в курьеры и, как в "Ночном дозоре", напоролся на нечисть. Проявил способности и получил приглашение в мистический кэгэбэ. Но если Володя Шарапов влюбился в свою, то бывший член Тряпичного Союза влюбился в чужую. Что будет, если нечисть из "эха М-вы" поцелует нацбола ? Да всё, что угодно может быть. Проспер Мериме писал о Локисе, а современные французы встречаются в Крыму с агентами ЕР. Переплетение времён и смыслов на фоне впечатляющей сталинской архитектуры. Тов. Ярмольник насвистывает песенку Ученичка ( ученика Данелия ). Назло Ученичку или просто так ?
В любом случае, внедрение евразийца в ряды угро-румынских гемодиверсантов состоялось. Хотя Бекмамбетов был свежее, а "Ночные стражи" игогда пахнут вторичностью. Положение спасает отличная музыка в фильме.
27 августа 2016, 22:40 Ответить
SKY 28 августа 2016, 18:31
Олег, так фильм то понравился?))
28 августа 2016, 18:31 Ответить
Дмитрий Нечитайло 2 сентября 2016, 13:24
Оценка
Отличный фильм! Было приятно смотреть!
2 сентября 2016, 13:24 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши