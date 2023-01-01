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Скоро в прокате "Заклятие Абизу"
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О персоне
Фильмография
Инка Каллен
Inka Kallén
Киноафиша
Персоны
Инка Каллен
Инка Каллен
Inka Kallén
Дата рождения
30 сентября 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Туусула, Финляндия
Популярные фильмы
Не стучи
(2022)
7.2
Половинка меня
(2020)
5.8
Все грехи
(2019)
0
Фильмография Инка Каллен
Жанр
Все
Биография
Детектив
Драма
Криминал
Спорт
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
2020
2019
2018
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
7.2
Не стучи
Koputus
криминал, драма, ужасы
2022, Финляндия
5.8
Половинка меня
Aika jonka sain
биография, драма, спорт
2020, Финляндия
Смотрите на
Все грехи
драма, криминал, детектив
2019, Финляндия
Полярный круг
драма, криминал, триллер
2018, Финляндия/Германия
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