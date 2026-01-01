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Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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Аку Хирвиниеми
Aku Hirviniemi
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Персоны
Аку Хирвиниеми
Аку Хирвиниеми
Aku Hirviniemi
Дата рождения
5 декабря 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Трюк!
(2022)
5.8
Папочка может
(2024)
5.6
Летняя пора
(2014)
Фильмография Аку Хирвиниеми
Жанр
Все
Биография
Вестерн
Детский
Драма
Комедия
Музыка
Семейный
Год
Все
2024
2023
2022
2017
2015
2014
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
5.8
Папочка может
Kyllä isä osaa -elokuva
комедия
2024, Финляндия
2.2
Висельники
Hirttämättömät
комедия, вестерн
2023, Финляндия
6.5
Трюк!
Kikka!
биография, драма, музыка
2022, Финляндия
5.1
Соломенная Шапочка, Войлочная Тапочка и братья Рубенс
Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset
семейный, детский
2017, Финляндия
5.1
Воссоединение
Luokkakokous
комедия
2015, Финляндия
5.6
Летняя пора
Kesäkaverit
комедия
2014, Финляндия
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