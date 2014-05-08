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Постер фильма Ворчун
6.7
Киноафиша Фильмы Ворчун
6.7

Ворчун

, 2014
The Grump
Финляндия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Ворчун
6.7

О фильме

Пожилой сердитый упрямец, живущий в лесу на севере Финляндии, остался совсем один. Убеждения и тяжелый характер не позволяют ему принять современный мир с его высокими ценами и скоростями, новыми технологиями, гаджетами и прочими «глупостями». Однако по состоянию здоровья ему все-таки придется отправиться в этот враждебный мир. В итоге киноповествование, начавшееся как трагикомедия, превращается в остроумный и трогательный рассказ о конфликте поколений и необходимости взаимопонимания.

В ролях

Антти Литья
Mielensäpahoittaja
Микко Нойвонен
Мишель Сааренойя-Хайе
Сулеви Пелтола
Кирсикка Саари
Мари Перанкоски
Miniä
Алина Томников
Ljudmila
Кари Кетонен
Sakke Intonen
Петра Фрей
Emäntä
Туомас Кюре
Иикка Форсс
Poika
Виктор Древицкий
Sergei
Режиссер Доме Карукоски
Сценарист Туомас Кюре, Пекко Песонен, Доме Карукоски
Композитор Хильмар Эдн Хильмарссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 8 мая 2014
Дата выхода
23 сентября 2016 Испания
11 февраля 2016 Словакия
5 сентября 2014 Финляндия
14 января 2026 Чехия
8 мая 2014 Эстония
Бюджет €1 400 000
Сборы в мире $5 259 873
Производство Neutrinos Productions, Solar Films, Valofirma Cine Light Rental
Другие названия
Mielensäpahoittaja, The Grump, Kverulanten, A házsártos, A zsémbes, El gruñón, Früher war alles besser, Grinebiteren, Hundroš, Kaffee mit Milch und Stress, Mielensäpahoittaja ja miniä, Mrzout, Mrzút, O Mal-Humorado, Stary człowiek i może, Tafnosul, Toriseja, Very Grumpy Old Man, Ворчун, Стар мърморко, 我家來個怪老爹

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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