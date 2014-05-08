Пожилой сердитый упрямец, живущий в лесу на севере Финляндии, остался совсем один. Убеждения и тяжелый характер не позволяют ему принять современный мир с его высокими ценами и скоростями, новыми технологиями, гаджетами и прочими «глупостями». Однако по состоянию здоровья ему все-таки придется отправиться в этот враждебный мир. В итоге киноповествование, начавшееся как трагикомедия, превращается в остроумный и трогательный рассказ о конфликте поколений и необходимости взаимопонимания.
ПроизводствоNeutrinos Productions, Solar Films, Valofirma Cine Light Rental
Другие названия
Mielensäpahoittaja, The Grump, Kverulanten, A házsártos, A zsémbes, El gruñón, Früher war alles besser, Grinebiteren, Hundroš, Kaffee mit Milch und Stress, Mielensäpahoittaja ja miniä, Mrzout, Mrzút, O Mal-Humorado, Stary człowiek i może, Tafnosul, Toriseja, Very Grumpy Old Man, Ворчун, Стар мърморко, 我家來個怪老爹