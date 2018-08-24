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Удачи тебе, Ворчун Удачи тебе, Ворчун
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Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

Удачи тебе, Ворчун, 2018

2018 / Финляндия
7.3 Оцените
15 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Угрюмый старик по прозвищу Ворчун хоронит свою жену Хертту, почившую после 60 лет их совместной жизни. На похороны съезжается вся семья, с которой Ворчун в очень плохих отношениях, и те, обеспокоенные его состоянием, начинают подыскивать деду дом престарелых, одновременно отправляя на учебу свою старшую дочь, 17-летнюю Софию. Девушка кооперируется с Ворчуном, и они вдвоем начинают восстание против родителей, однако вскоре дед понимает, что Софию привел к нему не просто подростковый бунт: девушку тяготит какая-то тайна, которую теперь может разгадать только он… 

  • Фильм является сиквелом картины «Ворчун» 2014 года. Оба фильма основаны на романе Туомаса Кюре «Финляндия Старого Ворчуна: 100 обычных лет», ставшего бестселлером на родине писателя.
  • Антти Литья, который уже озвучивал персонажа Ворчуна в нескольких радиоспектаклях и играл его роль в театре, изначально не собирался сниматься в первой части серии и напрочь отказался от участия в этой картине, поэтому его заменил Хейкки Киннунен.
  • В фильме можно увидеть, что стиральная машина в доме Ворчуна стоит на улице. Это сделано, чтобы избежать противоречия с финским обычаем, по которому женская работа касается дома, а мужская – всего, что на улице: так Ворчун мог помогать своей жене, не нарушая его.

Экранизация нового романа Туомаса Кюре, посвященного тому же герою. Ворчун хочет умереть, потому что вся работа уже проделана и смысл жизни пропал. Но вместе с мрачными мыслями к нему неожиданно приходит новая забота. Его 17-летняя внучка София оказалась в беде, и остро нуждается в упрямстве и мудрости своего деда. Так Ворчун обретает новый смысл жизни и желание раскрыть тайну. Колючий, как еж старик и молодая городская девушка собираются вместе. Две половинки целого готовы слиться воедино. «Удачи тебе, Ворчун» возглавил рейтинг популярности в Финляндии в августе 2018 года, превзойдя показатели фильмов «Миссия невыполнима 6» и «Mamma Mia! 2».

7.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 18 августа 2020
Премьера в мире 24 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Тийна Люми
В ролях
Хейкки Киннунен
Сату Туули Карху
Элина Книхтиля
Яни Воланен
Яни Воланен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Удачи тебе, Ворчун 1 постер
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Удачи тебе, Ворчун смотреть онлайн

Удачи тебе, Ворчун
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