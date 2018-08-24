Удачи тебе, Ворчун, 2018

Угрюмый старик по прозвищу Ворчун хоронит свою жену Хертту, почившую после 60 лет их совместной жизни. На похороны съезжается вся семья, с которой Ворчун в очень плохих отношениях, и те, обеспокоенные его состоянием, начинают подыскивать деду дом престарелых, одновременно отправляя на учебу свою старшую дочь, 17-летнюю Софию. Девушка кооперируется с Ворчуном, и они вдвоем начинают восстание против родителей, однако вскоре дед понимает, что Софию привел к нему не просто подростковый бунт: девушку тяготит какая-то тайна, которую теперь может разгадать только он…