MustafaЯ видел, как люди бросались в пропасть и поклонялись собственной свободе, словно рабы перед тираном. Восхваляли его, хотя он их убивал. Я видел самых свободных среди них, что носили свою свободу как наручники, и моё сердце кровоточило. Ведь ты свободен лишь тогда, когда перестаёшь говорить о свободе как о цели. И как же быть свободным, если не разорвать цепи, что сам на себя надел? По правде говоря, то, что ты называешь свободой, — самая крепкая из этих цепей, хотя её звенья и сверкают на солнце.
MustafaИ чтобы стать свободным, что ты удалишь, если это не часть тебя самого? Если это тиран, его трон построен внутри тебя. Если это забота, от которой хочешь избавиться, значит, ты сам её выбрал. И если это страх, от которого хочешь уйти, корень этого страха в твоём сердце, а не в руке того, кого ты боишься.
MustafaЭти вещи движутся в тебе, словно свет и тень в постоянном полуприжиме. Ты по-настоящему свободен не тогда, когда дни твои без забот, и ночи без печали, а когда эти вещи связывают твою жизнь, но ты поднимаешься над ними, не связанный.
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Mustafa[давая советы молодожёнам, пока пожилая пара танцует фламенко]Вы будете вместе, пока белые крылья смерти не разметут ваши дни. Да, вы будете вместе даже в безмолвной памяти Бога. Но пусть между вами будут пространства, и пусть ветры небес танцуют между вами. Любите друг друга, но не связывайте себя узами любви. Пусть это будет скорее движущееся море между берегами ваших душ.
MustafaНаполняйте чаши друг друга, но не пейте из одной чаши. Дарите друг другу хлеб, но не ешьте из одного каравая. Пойте и танцуйте вместе и радуйтесь, но пусть каждый из вас будет одинок, как струны лютни, что одиноки, хоть и дрожат от одной музыки.
[случайно разбивается стакан]
MustafaДарите свои сердца, но не отдавайте их друг другу на хранение, ведь только рука Жизни может вместить ваши сердца.
[теперь танцуют на битом стекле]
MustafaИ стойте вместе, но не слишком близко друг к другу, ведь колонны храма стоят отдельно. А дуб и кипарис не растут в тени друг друга.
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MustafaНе будем слишком быстро называть других злом. Ведь что есть зло, как не добро, измученное своим же голодом и жаждой? Поистине, когда добро голодно, оно ищет пищу даже в тёмных пещерах, а когда жаждет — пьёт даже из мёртвых вод. Ты остаёшься добрым, когда стремишься отдать часть себя. Но ты не становишься злом, когда ищешь выгоду для себя.
MustafaВедь когда ты стремишься к выгоде, ты всего лишь корень, что цепляется за землю и сосёт её грудь. Разве плод может сказать корню: «Будь как я — зрелым, полным и всегда щедро отдающим своё изобилие»? Для плода отдача — необходимость, как и получение — необходимость для корня.
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[последние слова]
MustafaКогда расстаёшься с другом, не горюй. Ведь то, что ты в нём любишь больше всего, может стать яснее в его отсутствии. И пусть не будет другой цели дружбы, кроме как углубления души.
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MustafaВсякий труд — благороден. Ты работаешь, чтобы сохранить мир с землёй и душой земли. Ведь бездействовать — значит стать чужим для времён года, выйти из жизненного шествия, что идёт в величии и гордом покорении к бесконечности. Когда ты работаешь — ты словно флейта, через сердце которой шепот времени превращается в музыку. И когда ты работаешь с любовью, ты связываешь себя с собой, друг с другом и с Богом.
MustafaА что значит работать с любовью? Значит ткать ткань, вплетая нити из своего сердца, словно твоя возлюбленная должна носить эту ткань. Значит строить дом с теплотой, словно в нём будет жить твоя возлюбленная. Значит сеять семена с нежностью и с радостью собирать урожай, словно твоя возлюбленная будет есть этот плод. Значит наполнять всё, что создаёшь, дыханием своей души и знать, что все святые мёртвые стоят вокруг и наблюдают.
MustafaЧасто я слышал, как ты говоришь, словно во сне, что тот, кто работает с мрамором и находит образ своей души в камне, благороднее того, кто пашет землю. И что тот, кто ловит радугу, чтобы перенести её на ткань в образе человека, выше того, кто делает сандалии для наших ног. Но я говорю не во сне, а в ясное полуденное время, что ветер не говорит нежнее с могучими дубами, чем с самой маленькой травинкой; и велики те, кто превращает голос ветра в песню, которую делает слаще своей любовью.
Mustafa[стоя перед расстрелом]Прощайте, люди Орфалеза! Терпелив капитан моего корабля, но паруса нетерпеливы. Моряки услышали песню моря и больше ждать не станут. Я готов.
MustafaНе забывайте, я вернусь к вам. Немного — и моя тоска покроется пылью и пеной для другого тела. Немного — миг покоя на ветру, и другая женщина меня родит. Прощайте вы и молодость, что провёл с вами. Казалось, только вчера мы встретились во сне. Но теперь сон ушёл, наш сон окончен, и нам пора расстаться. Если в сумерках памяти мы встретимся снова, мы ещё поговорим, и ты споёшь мне более глубокую песню.
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MustafaДорогая Альмитра, нам не следует бояться смерти, ведь жизнь и смерть — едины, как река и море — одно целое. Как мы узнаем тайну смерти, если не будем искать её в сердце жизни? Сова с ночными глазами, слепая днём, не сможет раскрыть загадку света. В глубине твоих надежд и желаний скрыто молчаливое знание о том, что за гранью. И, словно семена, что спят под снегом, твоё сердце мечтает о весне.
MustafaДоверься снам, ведь в них скрыты врата вечности. Что значит умереть, если не стать голым на ветру и раствориться в солнце? И что значит перестать дышать, если не освободить дыхание от его бесконечных приливов, чтобы оно могло взлететь, расшириться и искать Бога без преград? Только испив из реки тишины, ты по-настоящему запоёшь. И достигнув вершины горы, ты начнёшь восхождение. И когда земля заберёт твои останки, тогда ты по-настоящему закружишься в танце.
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MustafaСуществуют разные клетки. Этот дом — мой уже семь лет. Мое преступление? Поэзия.
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Pasha[про молодых] Целуются. Вот и всё, что он умеет. Дай ей спокойно поесть, ради всего святого.
Mustafa[смех толпы] Они же молодожёны. Разве не для этого они и вместе?
Grand FatherКто знает? В последний раз, когда я целовал красивую девушку, Мёртвое море только заболело.