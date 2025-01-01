Mustafa Всякий труд — благороден. Ты работаешь, чтобы сохранить мир с землёй и душой земли. Ведь бездействовать — значит стать чужим для времён года, выйти из жизненного шествия, что идёт в величии и гордом покорении к бесконечности. Когда ты работаешь — ты словно флейта, через сердце которой шепот времени превращается в музыку. И когда ты работаешь с любовью, ты связываешь себя с собой, друг с другом и с Богом.

Mustafa А что значит работать с любовью? Значит ткать ткань, вплетая нити из своего сердца, словно твоя возлюбленная должна носить эту ткань. Значит строить дом с теплотой, словно в нём будет жить твоя возлюбленная. Значит сеять семена с нежностью и с радостью собирать урожай, словно твоя возлюбленная будет есть этот плод. Значит наполнять всё, что создаёшь, дыханием своей души и знать, что все святые мёртвые стоят вокруг и наблюдают.

Mustafa Часто я слышал, как ты говоришь, словно во сне, что тот, кто работает с мрамором и находит образ своей души в камне, благороднее того, кто пашет землю. И что тот, кто ловит радугу, чтобы перенести её на ткань в образе человека, выше того, кто делает сандалии для наших ног. Но я говорю не во сне, а в ясное полуденное время, что ветер не говорит нежнее с могучими дубами, чем с самой маленькой травинкой; и велики те, кто превращает голос ветра в песню, которую делает слаще своей любовью.