Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Кот раввина
7.7
Киноафиша Фильмы Кот раввина
7.7

Кот раввина

, 2011
Le chat du rabbin
Франция / приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Кот раввина
7.7

О фильме

История о жизни во французском Магрибе (Алжир) начала прошлого века, с его мягкой экзотикой и толерантностью: здесь мирно сосуществовали мусульмане, евреи, христиане. Здесь живет раввин Сфар со своей дочерью, шумным попугаем и озорным котом. И все у них тихо-мирно, но вот однажды кот раввина съедает попугая и… начинает говорить. Причем лжет на каждом шагу, постепенно сводя с ума окружающих. Раввин решает обучить его Торе, а кот настаивает на изучении Кабаллы и просит провести ему бар-мицву. Раввин консультируется с другим раввином, и они решают, что кот не может быть евреем. Но сам кот, как всегда, знает лучше. Доставка посылки из России усложняет ситуацию…

В ролях

Матье Амальрик
Матье Амальрик
Le Prince
Афсия Эрси
Афсия Эрси
Zlabya
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Le Reporter
Карина Теста
Мохамед Феллаг
Le Cheikh Sfar
Франсуа Морель
Франсуа Морель
Le Chat
Морис Бенишу
Le Lion
Морис Бенишу
Le Lion
Жан-Пьер Кальфон
Le Malka des Lions
Даниэль Коэн
Даниэль Коэн
Le Rabbin du Rabbin
Эрик Элмоснино
Эрик Элмоснино
Le Professeur Soliman
Войцех Пшоняк
Vastenov
Режиссер Антуан Делево, Жоанн Сфар
Сценарист Жоанн Сфар, Sandrina Jardel
Композитор Оливье Давье
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 31 мая 2011
Дата выхода
31 мая 2011 Нидерланды 9
14 декабря 2012 США
31 мая 2011 Франция
Бюджет €12 500 000
Сборы в мире $4 208 573
Производство Autochenille Production, TF1 Droits Audiovisuels, France 3 Cinéma
Другие названия
Le chat du rabbin, The Rabbi's Cat, Die Katze des Rabbiners, El gato del rabino, O Gato do Rabino, A rabbi macskája, El gat del rabí, Hatulo shel ha'Rav, Kot rabina, Pisica Rabinului, Rabbin katti, Rabínova Mačka, Rabínův Kocour, Η γάτα του ραβίνου, Кот раввина, ラビの猫

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Слушать
саундтрек мультфильма Кот раввина

Отзывы о мультфильме

_ami_ 13 октября 2015, 00:19
весёлый фильм. красивые узоры орнаментов. хороший котик модный на все времена.

12+

название корабля "шагалл" и мульт"погром" - вот к чему бы это?… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Кот раввина

Ласточки Кабула
Ласточки Кабула анимация
2019, Франция
7.0
Девушка без рук
Девушка без рук анимация
2016, Франция
7.0
Пророк
Пророк анимация, драма
2014, США / Франция / Канада / Ливан / Катар
7.0
Айя из Йопугона
Айя из Йопугона мелодрама, комедия, анимация
2013, Франция
6.0
Морщинки
Морщинки драма, анимация
2011, Испания
7.0
Чико и Рита
Чико и Рита анимация, мелодрама, мюзикл
2010, Испания / Великобритания
6.0
Сита поет блюз
Сита поет блюз анимация
2008, США
7.0
Семейка монстров
Семейка монстров анимация
2020, Франция
6.0
Необычайные приключения Адель
Необычайные приключения Адель приключения
2010, Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше