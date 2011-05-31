История о жизни во французском Магрибе (Алжир) начала прошлого века, с его мягкой экзотикой и толерантностью: здесь мирно сосуществовали мусульмане, евреи, христиане. Здесь живет раввин Сфар со своей дочерью, шумным попугаем и озорным котом. И все у них тихо-мирно, но вот однажды кот раввина съедает попугая и… начинает говорить. Причем лжет на каждом шагу, постепенно сводя с ума окружающих. Раввин решает обучить его Торе, а кот настаивает на изучении Кабаллы и просит провести ему бар-мицву. Раввин консультируется с другим раввином, и они решают, что кот не может быть евреем. Но сам кот, как всегда, знает лучше. Доставка посылки из России усложняет ситуацию…
ПроизводствоAutochenille Production, TF1 Droits Audiovisuels, France 3 Cinéma
Другие названия
Le chat du rabbin, The Rabbi's Cat, Die Katze des Rabbiners, El gato del rabino, O Gato do Rabino, A rabbi macskája, El gat del rabí, Hatulo shel ha'Rav, Kot rabina, Pisica Rabinului, Rabbin katti, Rabínova Mačka, Rabínův Kocour, Η γάτα του ραβίνου, Кот раввина, ラビの猫
12+
название корабля "шагалл" и мульт"погром" - вот к чему бы это?… Читать дальше…