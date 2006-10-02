Меню
Фильмография
Акира Акбар
Akira Akbar
Акира Акбар
Дата рождения
2 октября 2006
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Весы
6.2
Бель-Эйр
(2022)
6.2
Бель-Эйр
драма
2022, США
Новости о Акира Акбар
Peacock и Уилл Смит представили трейлер драматической версии комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз»
