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Александр Феклистов

Александр Феклистов
Александр Феклистов
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Дата рождения
7 декабря 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александр Феклистов

Родился 7 декабря 1955 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Александр Феклистов
Единица Монтевидео
драма 2022, Россия
0.0
Сохрани мою речь навсегда
Сохрани мою речь навсегда
документальный 2015, Россия
7.0
Мера за меру
Мера за меру
спектакль 2014, Россия
0.0
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер 2010, Россия
6.0
День зависимости
День зависимости
приключения 2009, Россия / Украина
0.0
Покушение
Покушение
драма 2009, Беларусь
5.0
Пелагия и белый бульдог
Пелагия и белый бульдог
мистика, криминал 2009, Россия
6.0
Главное – успеть
Главное – успеть
мелодрама 2007, Украина
6.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты» Многочисленные поклонники комедии ждали продолжение более восьми лет.
Написать
11 января 2022 13:09
Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря После долгих лет проблем с производством новые серии наконец появятся на экранах.
Написать
21 декабря 2021 16:28
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