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Александр Феклистов
Александр Феклистов
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Александр Феклистов
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Дата рождения
7 декабря 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Александр Феклистов
Родился 7 декабря 1955 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Александр Феклистов
Единица Монтевидео
драма
2022, Россия
0.0
Сохрани мою речь навсегда
документальный
2015, Россия
7.0
Мера за меру
спектакль
2014, Россия
0.0
Смерть в пенсне, или Наш Чехов
драма, комедия, криминал, триллер
2010, Россия
6.0
День зависимости
приключения
2009, Россия / Украина
0.0
Покушение
драма
2009, Беларусь
5.0
Пелагия и белый бульдог
мистика, криминал
2009, Россия
6.0
Главное – успеть
мелодрама
2007, Украина
6.0
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В 2021 году самым популярным в России сериалом признано украинское телешоу «Сваты»
Многочисленные поклонники комедии ждали продолжение более восьми лет.
Написать
11 января 2022 13:09
Новый сезон «Сватов» выйдет в России в конце декабря
После долгих лет проблем с производством новые серии наконец появятся на экранах.
Написать
21 декабря 2021 16:28
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