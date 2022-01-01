Наша рецензия

В начале 2000-х в Америке, а позже и по всему миру, прогремел скандал по поводу растления малолетних служителями Римско-католической церкви. Самой шокирующей деталью стало умалчивание и сокрытие бесчисленных покушений на детскую половую свободу священнослужителями, занимающими высшие уровни в системе, одним из которых был кардинал Бернард Лоу. Много лет от общественности утаивали порочащие факты, пока группа журналистов из «The Boston Globe» не начала собственное расследование. И теперь, спустя…