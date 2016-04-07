Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Poster of Criminal
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 6.3
Rate
15 posters
Kinoafisha Films Criminal

Criminal

Criminal 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In a last-ditch effort to stop a diabolical plot, a dead CIA operative's memories, secrets, and skills are implanted into a death-row inmate in hopes that he will complete the operative's mission.
Criminal - trailer in russian
Criminal  trailer in russian
Country Great Britain / USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2016
Online premiere 15 April 2016
World premiere 7 April 2016
Release date
14 April 2016 Russia MDfilm 18+
19 May 2016 Australia
14 April 2016 Belarus
14 April 2016 Brazil
15 April 2016 Canada
13 May 2016 China
22 April 2016 Estonia
4 May 2016 France
7 July 2016 Germany
15 April 2016 Great Britain
14 April 2016 Greece
7 April 2016 Israel
14 April 2016 Italy
14 April 2016 Kazakhstan
22 April 2016 Lithuania
25 August 2016 Netherlands
14 April 2016 Portugal
2 September 2016 Spain 16
4 May 2016 Switzerland
15 April 2016 Turkey
15 April 2016 USA
14 April 2016 Ukraine
15 April 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $31,500,000
Worldwide Gross $38,803,993
Production Summit Entertainment, BenderSpink, Campbell Grobman Films
Also known as
Criminal, Mente implacable, Zločinački um, Beépített tudat, Criminal: Un espion dans la tête, Criminal: V hlavě zločince, Criminel, Criminoso, Das Jerico Projekt, Das Jerico Projekt - Im Kopf des Killers, Kriminaal, Mente Criminosa, Mojrem, Noziedznieks, Nusikaltėlis, Suçlu, Tội Phạm, Umysł przestępcy, Εγκληματίας, Злочинець, Преступник, Престъпник, क्रिमिनल, クリミナル 2人の記憶を持つ男, 換腦行動, 超脑48小时
Director
Ariel Vromen
Ariel Vromen
Cast
Kevin Costner
Kevin Costner
Gary Oldman
Gary Oldman
Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones
Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Alice Eve
Alice Eve
Cast and Crew
Similar films for Criminal
Source Code 7.8
Source Code (2011)
Jack Ryan: Shadow Recruit 6.4
Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
24 Hours to Live 6.5
24 Hours to Live (2017)
Unlocked 6.7
Unlocked (2017)
Nitro Rush 4.9
Nitro Rush (2016)
I Am Wrath 5.5
I Am Wrath (2016)
Run All Night 7.0
Run All Night (2015)
The Gunman 6.2
The Gunman (2015)
Self/less 7.0
Self/less (2015)
Triple 9 6.9
Triple 9 (2015)
Survivor 5.6
Survivor (2015)
The Captive 5.8
The Captive (2014)
Film in Collections
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

6.5
Rate 18 votes
6.3 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

SKY 14 April 2016, 22:58
О, Костнер! :)
Film Trailers All trailers
Criminal - trailer in russian
Criminal Trailer in russian
Criminal - trailer
Criminal Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Criminal
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more