«Преступник»: Рецензия Киноафиши

Память напрокат

Работа в ЦРУ – что может быть круче? Перестрелки, погони, спасение мира, опять же. Романтично, ага. Однако есть один недостаток – суперагентов век не долог: рано или поздно их убивают. Что, собственно, и случилось с Биллом Поупом (Райан Рейнольдс). Причем случилось на редкость не вовремя: едва он раздобыл пропавший было код доступа ко всем военным программам США, как нехорошие люди скоренько отправили Поупа в мир иной. Вместе со всей его бесценной информацией.

Кевин Костнер (Джерико). Кадр из фильма «Преступник»

Что делать? Военная безопасность Америки под угрозой! По счастью, лондонским штабом ЦРУ давно разработан план «Б». Как раз для подобных случаев. Заключается он в том, что некий доктор Франкс (Томми Ли Джонс) способен пересадить память человека умершего – человеку живому. Правда, до сего момента экспериментировали лишь на мышах. Но что значат подобные мелочи, если на кону судьба ядерной кнопки! Поэтому глава местного отделения ЦРУ Квакер Уэллс (Гари Олдман) ничтоже сумняшеся приговаривает матерого преступника Джерико (Кевин Костнер) к странной участи: теперь в его голове поселится другой человек. Точнее, Джерико будет помнить то, чего никогда даже не знал, и любить тех, о чьем существовании никогда не догадывался…

Кадр из фильма «Преступник»

Сказать, что «Преступник» Ариэля Вромена банален – не сказать ничего. Он просто затаскан до дыр. Шпионские страсти подобной степени изощренности посещают наш прокат с периодичностью «раз в неделю». Здесь есть все: пытки электрошокером, разбитые в хлам машины, погони-драки-взрывы, взятие в плен заложников, война с мировым терроризмом и перестрелка русских с ЦРУ в качестве бонуса. Весь накопленный десятилетьями киношлак тщательно перемешан, взболтан и подан под видом нового блюда. Приятного аппетита, не обляпайтесь.

Галь Гадот (Джил). Кадр из фильма «Преступник»

Единственное, чем может заинтересовать «Преступник» – и чем он действительно интересует – это актерский состав. Собрать в одном месте такое количество звезд «старой гвардии» - дорогого стоит. Правда, фанатов «Дэдпула» должна разочаровать – герой Райана Рейнольдса не доживет и до десятой минуты. Могу предположить, что не оправдает ожиданий и Гари Олдман, но тут вина не его, а сценаристов: уж больно бестолковым получился директор местного ЦРУ – то нужен ему Джерико, то не нужен, то «помайте его», то «отошлите, он нам без надобности»…

Томми Ли Джонс (Доктор Франкс). Кадр из фильма «Преступник»

Зато поклонникам Кевина Костнера повезло гораздо больше: его герой – главная изюмина фильма. Конечно, ни о каких психологических глубинах речь не идет: едва у человека-зверя появляется способность мыслить, он сразу же приступает к резонерству. И популярно объясняет, что «раньше я был плохой, потому что у меня «велосипеда не было», а теперь я различаю добро и зло». Однако на подобные сентенции и благоглупости внимание можно и не обращать: их не так уж и много, погоды они не делают. А вот то, что борьбы между старым и новым Джерико почти нет – вот это обидно. Но в целом, персонаж получился довольно колоритным, наблюдать за ним интересно. Ещё я бы отметила недавно появившуюся звезду Галь Гадот (Джил). Она почти безупречна: невероятной киногеничности лицо, эмоциональная, обаятельная… Думаю, что за её будущее можно не волноваться. А вот будущее «Преступника» не столь радостно. Кстати, память, пересаженная герою Кевина Костнера имеет ограниченный срок хранения: через 48 часов Джерико уже не сможет вспомнить совершенно ничего. Примерно то же самое уготовано и зрителям: спустя пару суток они об этом опусе благополучно забудут. И без всякого оперативного вмешательства, кстати.

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 7 апреля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Преступник»