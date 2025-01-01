Emma Pope
[опускается на колени рядом с незнакомцем]
Ты... знаешь, что я потеряла папу?
Emma Pope
[гладит мягкую игрушку-слоника]
Он подарил мне Элли. На день рождения.
Jericho Stewart
[берёт игрушку и кладёт её в ямку]
Если не закопаем глубже, у него хобот будет торчать.
Emma Pope
[кивает]
Копай глубже.
[звучит звон лопаты, она трогает шрам на затылке, он поднимает на неё взгляд]
Emma Pope
Ты поранился?
Jill Pope
[в доме, достаёт обед из духовки, смотрит в окно, видит их, паникует, выбегает, держит руку за спиной]
Стой! Эмма, иди сюда, пожалуйста!
Emma Pope
Нет, мам, мы хоронить Элли.
Emma Pope
[идёт к маме]
Он... он сказал, что друг папин.
Jill Pope
[обращается к Джерико, рука за пистолетом]
Уходи. Пожалуйста.
Emma Pope
[умоляюще]
Можно он останется на ужин? Он хороший.
[ребёнок слушается, уходит, неся игрушечного слоника]
[Джил прячет пистолет за пояс джинс]