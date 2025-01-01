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Киноафиша Фильмы Преступник Цитаты из фильма Преступник

Цитаты из фильма Преступник

[повторяющаяся фраза]
Jericho Stewart Ты ранил меня... Я раню тебя сильнее.
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Jericho Stewart [после того как фармацевт говорит, что лекарство "за счёт заведения"] Спасибо.
Jericho Stewart [пауза. Джерико понимает, что говорит, как Поп] Кто, б##ь, говорит "спасибо"?
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Emma Pope Ты меня не помнишь, но я тебя знаю.
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Квакер Уэллс [о семье Билла] Они не важны.
Джерико Стюарт Для меня важны.
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[последние слова]
Dr. Franks [говорит о Джерико] Ты хочешь его отпустить?
Quaker Wells Нет, я хочу предложить ему работу.
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Bill Pope Псих с ума сшёл.
[получает удар током]
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Jericho Stewart [все еще стоит после выстрела транквилизатором] Тебе понадобится ещё один.
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Jericho Stewart [возвращается в комнату, где Джилл всё ещё привязана к кровати] Где деньги, Джилл?
[она поворачивает голову к тумбочке]
Jericho Stewart Нет, большая сумка с деньгами.
Jill Pope [заткнута скотчем] М?
[ворчит, когда Джерико срывает скотч]
Jericho Stewart Сумка Билли!
Jill Pope [делает вдох] Не знаю!
[рыдает]
Jill Pope Пожалуйста!
Jericho Stewart [стонет от боли] Не заставляй меня тебя р#зать!
Jill Pope Пожалуйста. Можешь брать что хочешь.
Jericho Stewart [берёт мелочь] Да ну, б#я.
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Xavier Heimdahl [увидев, как ракета возвращается к его самолету] Чёрт побери.
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Emma Pope [за пианино] Давай, сыграй.
Jericho Stewart Что?
Emma Pope Давай, сыграй.
Jericho Stewart Я не умею.
Emma Pope Я научу.
[похлопывает место рядом с собой на скамейке]
Jericho Stewart Не уверен, что это хорошая идея.
Emma Pope Ничего, давай.
Jericho Stewart Хм-м.
Emma Pope Давай.
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Jericho Stewart Ты тот, кто меня убил.
Xavier Heimdahl Память хорошая.
Jericho Stewart Ты ранил меня... я раню тебя сильнее.
Xavier Heimdahl Я уважаю твои принципы.
🧡
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Dr. Franks Похоже, Билл остался надолго.
🧡
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[первые слова]
Jericho Stewart [рассказ] Они сыграли с моей головой. Думали, что знают, что получат, но ошиблись. Они меня не знают. Я не знаю, что будет дальше, но знаю одно: если ты причиняешь мне боль... я причиню её тебе сильнее.
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Dr. Franks У тебя была травма головы. Ты пострадал, да? Когда ты был маленьким? Помнишь, как это случилось?
Jericho Stewart Да. Мама сказала папе, что он мне не папа. Тогда он назвал её шл#хой и выбросил... меня из окна машины.
🧡
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Quaker Wells [раздражён из-за результата экспериментов с мозгом] Сколько времени вы над этим работаете?
Dr. Franks 15 лет.
Quaker Wells Мы хотим вернуть деньги!
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Quaker Wells Ты хотел использовать заключённого из камеры смертников вместо командира отряда «морских котиков»!
🧡
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Jill Pope [поспешно поднимается по лестнице в комнату маленькой дочери] Я здесь!
Emma Pope [как мать быстро закрывает дверь] Где ты была? Кто там?
Jill Pope Всё в порядке.
[хватает деревянный светильник]
Jill Pope Мамочка здесь! Мамочка здесь!
Emma Pope Кто-то в доме!
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Jericho Stewart Билли никогда не смог бы причинить тебе боль, Джилл, так что и я не могу.
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Emma Pope [опускается на колени рядом с незнакомцем] Ты... знаешь, что я потеряла папу?
Jericho Stewart [поднимает взгляд от копания маленькой ямки] Да.
Emma Pope [гладит мягкую игрушку-слоника] Он подарил мне Элли. На день рождения.
Jericho Stewart [берёт игрушку и кладёт её в ямку] Если не закопаем глубже, у него хобот будет торчать.
Emma Pope [кивает] Копай глубже.
[звучит звон лопаты, она трогает шрам на затылке, он поднимает на неё взгляд]
Emma Pope Ты поранился?
Jill Pope [в доме, достаёт обед из духовки, смотрит в окно, видит их, паникует, выбегает, держит руку за спиной] Стой! Эмма, иди сюда, пожалуйста!
Emma Pope Нет, мам, мы хоронить Элли.
Jill Pope [обращается к дочке] Иди сюда.
Emma Pope [идёт к маме] Он... он сказал, что друг папин.
Jill Pope [обращается к Джерико, рука за пистолетом] Уходи. Пожалуйста.
Emma Pope [умоляюще] Можно он останется на ужин? Он хороший.
Jill Pope Эмма, иди домой.
[ребёнок слушается, уходит, неся игрушечного слоника]
Jericho Stewart [бормочет что-то] Я сделаю вафли и уйду.
[Джил прячет пистолет за пояс джинс]
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Xavier Heimdahl Я просто хочу оставить маленький прощальный подарок.
🧡
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British Reporter [представляя интервью с техномагнатом] Недавно испанское правительство предъявило ему обвинение в государственной измене. Мистер Хеймдал, как вы прокомментируете эти очень серьёзные обвинения?
Xavier Heimdahl Если считать изменой разоблачение масштабной коррупции на высших уровнях и раскрытие политических убийств, то да, я виновен.
🧡
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