Emma Pope [опускается на колени рядом с незнакомцем] Ты... знаешь, что я потеряла папу?

Jericho Stewart [поднимает взгляд от копания маленькой ямки] Да.

Emma Pope [гладит мягкую игрушку-слоника] Он подарил мне Элли. На день рождения.

Jericho Stewart [берёт игрушку и кладёт её в ямку] Если не закопаем глубже, у него хобот будет торчать.

Emma Pope [кивает] Копай глубже.

[звучит звон лопаты, она трогает шрам на затылке, он поднимает на неё взгляд]

Emma Pope Ты поранился?

Jill Pope [в доме, достаёт обед из духовки, смотрит в окно, видит их, паникует, выбегает, держит руку за спиной] Стой! Эмма, иди сюда, пожалуйста!

Emma Pope Нет, мам, мы хоронить Элли.

Jill Pope [обращается к дочке] Иди сюда.

Emma Pope [идёт к маме] Он... он сказал, что друг папин.

Jill Pope [обращается к Джерико, рука за пистолетом] Уходи. Пожалуйста.

Emma Pope [умоляюще] Можно он останется на ужин? Он хороший.

Jill Pope Эмма, иди домой.

[ребёнок слушается, уходит, неся игрушечного слоника]

Jericho Stewart [бормочет что-то] Я сделаю вафли и уйду.