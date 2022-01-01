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Спектральный анализ
Спектральный анализ, 2016: актеры и роли
Spectral
Спектральный анализ
2016 / США
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Спектральный анализ, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Матье
В ролях
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Макс Мартини
Max Martini
Эмили Мортимер
Emily Mortimer
Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
Кори Хардрикт
Cory Hardrict
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