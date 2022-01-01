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Касия Смутняк
Касия Смутняк
Kasia Smutniak
О персоне
Фильмография
Касия Смутняк
Kasia Smutniak
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Дата рождения
13 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Пила, Польша
Рост
173 см
Биография Касии Смутняк
Родилась 13 августа 1979 года. Пила, Польша.
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Фильмография Касии Смутняк
Всё началось с камня
комедия
2018, Италия
5.0
Сделано в Италии
драма, комедия
2018, Италия
5.0
Не твое тело
комедия
2017, Италия
6.0
Идеальные незнакомцы
драма, комедия
2016, Италия
7.0
Пристегните ремни
комедия
2014, Италия
6.0
Страсть
драма, комедия
2010, Италия
6.0
Из Парижа с любовью
боевик
2009, Франция
7.0
Все свободны
мюзикл, комедия
2009, Италия
6.0
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