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Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Carolina Crescentini
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Каролина Крешентини
Carolina Crescentini
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Дата рождения
18 апреля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Каролины Крешентини
Родилась 18 апреля 1980 года. Рим, Италия.
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Фильмография Каролины Крешентини
(Не)идеальные парочки
комедия
2021, Италия
5.0
Омен. Наследие
ужасы, триллер
2019, Италия / Аргентина
5.0
Лучше дома места нет
комедия
2018, Италия
5.0
Счастье быть одной
комедия
2016, Италия
6.0
Декамерон
исторический
2015, Италия / Франция
7.0
Неустойчивая погода
комедия
2015, Италия
5.0
Пристегните ремни
комедия
2014, Италия
6.0
Двадцать сигарет
драма
2010, Италия
7.0
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4 февраля 2022 12:40
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