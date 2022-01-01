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Декамерон Декамерон
Киноафиша Фильмы Декамерон Декамерон, 2015: актеры и роли
Maraviglioso Boccaccio Декамерон 2015 / Италия / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Декамерон, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани Паоло Тавиани Paolo Taviani Витторио Тавиани Vittorio Taviani
В ролях
Лелло Арена Lello Arena Паола Кортеллези Паола Кортеллези Paola Cortellesi Каролина Крешентини Каролина Крешентини Carolina Crescentini Флавио Паренти Флавио Паренти Flavio Parenti Виттория Пуччини Виттория Пуччини Vittoria Puccini Микеле Риондино Michele Riondino
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