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Декамерон
Декамерон, 2015: актеры и роли
Maraviglioso Boccaccio
Декамерон
2015 / Италия / Франция
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Декамерон, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Тавиани
Paolo Taviani
Витторио Тавиани
Vittorio Taviani
В ролях
Лелло Арена
Lello Arena
Паола Кортеллези
Paola Cortellesi
Каролина Крешентини
Carolina Crescentini
Флавио Паренти
Flavio Parenti
Виттория Пуччини
Vittoria Puccini
Микеле Риондино
Michele Riondino
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