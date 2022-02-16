Прощай, Леонора, 2022

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о выходе в прокат О фильме Повесть о путешествии через всю послевоенную Италию с целью перевезти прах писателя Пиранделло из места поспешного захоронения в фашистском Риме в место постоянного упокоения на Сицилии. Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 февраля 2022 Режиссер Паоло Тавиани В ролях Фабрицио Ферракане Мартина Катальфамо Натали Рапти Гомес Роберто Херлицка Массимо Пополицио Все актеры и съемочная группа 1 постер

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