Микеле Риондино
Микеле Риондино Michele Riondino
Микеле Риондино

Michele Riondino

Дата рождения
14 марта 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Таранто, Апулия, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Молодой Монтальбано 7.6
Молодой Монтальбано (2012)
7.6
Примавера (2025)
Фортапаш 7.2
Фортапаш (2009)

Фильмография Микеле Риондино

Жанр
Год
7.6
Примавера Primavera
биография, исторический, музыка 2025, Италия / Франция
Долина улыбок 6.8
Долина улыбок La valle dei sorrisi
драма, ужасы 2025, Италия / Словения
День гнева 3.8
День гнева Jour de colère
триллер 2024, Франция / Италия / США
Дым над городом 7.1
Дым над городом Palazzina Laf
комедия 2023, Франция / Италия
(Не)верность 6.3
(Не)верность
драма, мелодрама 2022, Италия
Наши призраки 6.1
Наши призраки I nostri fantasmi
комедия, драма 2021, Италия
Останемся друзьями 5.1
Останемся друзьями Restiamo amici
комедия 2019, Италия
Доброе утро, Таранто!
Доброе утро, Таранто! Buongiorno Taranto
документальный 2017, Италия
Специальный отряд 5.1
Специальный отряд Falchi
криминал, драма 2017, Италия
Не оставляя следа 6.3
Не оставляя следа Senza lasciare traccia
триллер, нуар 2016, Италия
И целый мир между нами 6.6
И целый мир между нами La ragazza del mondo
мелодрама 2016, Италия / Франция
Декамерон 6.4
Декамерон Maraviglioso Boccaccio
исторический 2015, Италия / Франция
Молодой Монтальбано 7.6
Молодой Монтальбано
драма, криминал, детектив 2012, Италия
Промах 5.4
Промах Gli sfiorati
драма 2011, Италия
Десять зим 6.4
Десять зим Dieci inverni
комедия 2009, Италия / Россия
Фортапаш 7.2
Фортапаш Fortapasc
драма 2009, Италия
