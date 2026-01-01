Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Микеле Риондино
Michele Riondino
Киноафиша
Персоны
Микеле Риондино
Микеле Риондино
Michele Riondino
Дата рождения
14 марта 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Таранто, Апулия, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Молодой Монтальбано
(2012)
7.6
Примавера
(2025)
7.2
Фортапаш
(2009)
Фильмография Микеле Риондино
Жанр
Все
Биография
Детектив
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Нуар
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2017
2016
2015
2012
2011
2009
Все
16
Фильмы
14
Сериалы
2
Актер
16
Режиссер
1
Сценарист
1
7.6
Примавера
Primavera
биография, исторический, музыка
2025, Италия / Франция
6.8
Долина улыбок
La valle dei sorrisi
драма, ужасы
2025, Италия / Словения
3.8
День гнева
Jour de colère
триллер
2024, Франция / Италия / США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
Дым над городом
Palazzina Laf
комедия
2023, Франция / Италия
6.3
(Не)верность
драма, мелодрама
2022, Италия
6.1
Наши призраки
I nostri fantasmi
комедия, драма
2021, Италия
5.1
Останемся друзьями
Restiamo amici
комедия
2019, Италия
Доброе утро, Таранто!
Buongiorno Taranto
документальный
2017, Италия
5.1
Специальный отряд
Falchi
криминал, драма
2017, Италия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.3
Не оставляя следа
Senza lasciare traccia
триллер, нуар
2016, Италия
6.6
И целый мир между нами
La ragazza del mondo
мелодрама
2016, Италия / Франция
Смотреть трейлер
6.4
Декамерон
Maraviglioso Boccaccio
исторический
2015, Италия / Франция
Смотреть трейлер
7.6
Молодой Монтальбано
драма, криминал, детектив
2012, Италия
5.4
Промах
Gli sfiorati
драма
2011, Италия
Смотреть трейлер
6.4
Десять зим
Dieci inverni
комедия
2009, Италия / Россия
Смотреть трейлер
7.2
Фортапаш
Fortapasc
драма
2009, Италия
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667