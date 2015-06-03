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Единичка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Единичка. Трейлер

Единичка. Трейлер

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Дата публикации: 3 июня 2015
Единичка – Август 1944-го. Советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание — удержать мост, через который планируется переправа частей Советской Армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем — группу глухих сирот с воспитательницей Евой. Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором — выполняя приказ командования, он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить смерти детей…
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6.3 Единичка
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