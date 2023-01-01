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Голос улиц
Награды и номинации фильма Голос улиц
Straight Outta Compton
Голос улиц
2015 / США
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7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Премия Гильдии киноактеров США 2016
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший фильм
Номинант
Прорыв года
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