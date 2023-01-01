Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Метки дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голос улиц Голос улиц
Киноафиша Фильмы Голос улиц Голос улиц, 2015: актеры и роли
Straight Outta Compton Голос улиц 2015 / США
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Голос улиц, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ф. Гэри Грей Ф. Гэри Грей F. Gary Gray
В ролях
Кори Хоукинс Кори Хоукинс Corey Hawkins Джейсон Митчелл Джейсон Митчелл Jason Mitchell Нил Браун-мл. Нил Браун-мл. Neil Brown Jr. Элдис Ходж Элдис Ходж Aldis Hodge Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Айс Кьюб Айс Кьюб Ice Cube Андре Ромелл Янг Лакит Стэнфилд Лакит Стэнфилд LaKeith Stanfield Александра Шипп Александра Шипп Alexandra Shipp
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши