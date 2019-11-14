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Blue Story

Темная история, 2019

2019 / Великобритания
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Сюжет рассказывает о двух абсолютно непохожих парнях. Скромный и тихий Тимми знакомится в школе с Марко, местным хулиганом и грозой улиц. Они на удивление быстро находят общий язык и становятся друзьями. Но негласные правила не позволяют им общаться. Персонажи живут в давно враждующих районах Лондона. Когда старший брат Марко, Свитчер, узнает о Тимми, он рассказывает это другим ребятам. Перед главным героем становится тяжелый выбор: предать друга или пойти против устоявшихся правил и норм, которые предписывает окружение.

  • Фильм стал дебютной работой Эндрю Онволубу в кинематографе. До этого он был известен как музыкант с псевдонимом Рэпмен.
  • Задумка создать полнометражный фильм пришла к режиссеру после того, как пару лет назад он сделал маленький музыкальный сериал из трех частей, рассказывающий о войнах между лондонскими бандами, и выложил его на ютуб.
  • Во время премьерного показа фильма в Великобритании устроили бунт. В нем участвовало боле 100 человек, многие были вооружены. Крупные сети кинотеатров отменили прокат киноленты, возлагая на нее ответственность за беспорядки.
  • Несмотря на запрет проката, фильм успел собрать рекордную сумму в 1,3 млн стерлингов за первые выходные.

Лучшие друзья Тимми и Марко учатся в одной школе в Пекхэме и живут в соседних лондонских районах. Когда один из школьных друзей Тимми избивает Марко, два старых друга оказываются по разные стороны бесконечного бандитского противоборства, в котором нет победителей, а есть только жертвы.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 14 ноября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Rapman
В ролях
Майкл Уорд
Майкл Уорд
Стивен Одубола
Рохан Недд
Хали Бест
Кадим Рэмси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темная история 3 постера
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Темная история
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:48
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Кадры из фильма Все кадры
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