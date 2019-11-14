Темная история, 2019

Сюжет рассказывает о двух абсолютно непохожих парнях. Скромный и тихий Тимми знакомится в школе с Марко, местным хулиганом и грозой улиц. Они на удивление быстро находят общий язык и становятся друзьями. Но негласные правила не позволяют им общаться. Персонажи живут в давно враждующих районах Лондона. Когда старший брат Марко, Свитчер, узнает о Тимми, он рассказывает это другим ребятам. Перед главным героем становится тяжелый выбор: предать друга или пойти против устоявшихся правил и норм, которые предписывает окружение.