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Цитаты из фильма Голос улиц

Jerry Heller [из трейлера] Что, собственно, значит NWA? «Не для белых», типа того? *смеётся*
Eazy-E Нет...
[пауза]
Eazy-E Niggaz Wit' Attitudes.
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[N.W.A. выгоняет Фелисию с вечеринки, она в одних трусах]
Ice Cube Пока, Фелисия!
[N.W.A. захлопывает перед ней дверь]
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Ice Cube Эй, Дре.
Dr. Dre Чё как?
Ice Cube Мне есть что сказать.
🧡
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🥱
Ice Cube [наблюдая, как толпа уничтожает свои пластинки] Вот это да! Скажи немного правды — и люди сходят с ума.
Eazy-E Видишь ли, правда в том, что они могут делать с ними всё, что хотят. Они же купили эти чёртовы пластинки.
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Eazy-E Эй, вы тут Фелисию ищете?
Felicia's Man Она там или что?
Eazy-E Она сейчас занята с настоящим ниг##м.
Felicia's Man [Показывая пистолет] Что ты сказал, мелкий ниг##?
Eazy-E [Выходит с автоматом, за ним с оружием Куб и Рен] Я сказал, у неё во рту мать его член, ниг##!
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Ice Cube [Cube расстроен, что репортёр задаёт вопросы про «Fuck Tha Police», отношения Cube с Nation of Islam и его мнение о Джерри Хеллере, вместо того чтобы спросить про Родни Кинга] Понял тебя. Чем громче история, тем жирнее чек в твоём деле. Я не виню тебя, это не твоя вина. Как тебя зовут?
[протягивает руку]
CNN Journalist Брайан.
Ice Cube [убирает руку] Иди на х###, Брайан. Вали к чёрту из моего дома. Всё, с вами покончено.
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Eazy-E Мне понравился «Парни с района».
Ice Cube Ты назвал это школьным мюзиклом.
Eazy-E Мне нравятся школьные мюзиклы.
🧡
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Suge Knight Так как ты назовёшь эту хрень?
Dr. Dre Aftermath.
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Eazy-E [исполняет рэп] Кручу по улицам на своей шестёрке
Dr. Dre Это было круто, Изи. Эта х##ня была крута, брат!
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Ice Cube Эрик, ты сейчас ведёшь себя как настоящая шл#ха.
🧡
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Jerry Heller [из трейлера] Позвольте сказать, что я здесь вижу: много сырой энергии. Задор. Самоуверенность. Люди боятся вас. Думают, что вы опасны, но миру нужно это услышать.
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Eazy-E Они хотят N.W.A — давайте им N.W.A.
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Verna Griffin Кручу пластинки — тут на жизнь не проживёшь.
Dr. Dre О чём ты говоришь? Мне платят.
Verna Griffin 50 баксов? И ты считаешь, что ты богат?
Dr. Dre Это только начало.
🧡
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Ice Cube П#здец полиции!
🧡
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Tupac Как дела, Дре?
Dr. Dre Как дела, Пак?
Tupac Я собирался вломить этим ниггерам с новым альбомом.
Dr. Dre Понимаю тебя.
Tupac Садж сказал, у тебя есть что-то для ниггера.
Dr. Dre Чёрт да!
[Играет инструментал "California Love" с тактом]
Dr. Dre Зацени.
Tupac Калифорнийская любовь.
🧡
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Ice Cube [Расстроен из-за того, что Брайан не заплатил ему деньги] Ты должен был сдержать слово, Брайан.
[Разбивает офис Брайана]
🧡
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[Изи находится в больнице после того, как потерял сознание во время записи]
Tomica Ты что, ничего не скажешь? Что это? Респираторная инфекция, пневмония, что ли?
Young Doctor Да, это всё и даже больше, боюсь. Мы сделали полный анализ крови и... Простите, мистер Райт, но у вас положительный результат на ВИЧ.
Eazy-E Вы мне сёдня не чё не скажете?
Tomica Что?
Young Doctor Нормальный уровень Т-лимфоцитов — от 500 до 1500. Сейчас у вас их 14.
Eazy-E Но я не г###й.
Young Doctor Нет, мистер Райт, вирус передаётся разными путями, в том числе при незащищённом гетеросексуальном контакте.
Eazy-E Это ошибка. Нужно перепроверить. Снова проверить.
Young Doctor Мы проверяли пять раз, с разных образцов. Результаты одинаковы.
Tomica Чёрт!
[Томика выбегает из комнаты]
Eazy-E Она беременна, доктор! Что это значит?
Young Doctor Это не значит, что она заразилась, но... нам нужно будет её проверить, чтобы точно знать.
Eazy-E И что нам делать? Когда начнём лечение? Мне нужно поправиться, у меня дела, у меня... Что нам делать?
Young Doctor Мистер Райт, вы должны понять — вы очень серьёзно больны.
Eazy-E Но я же почти не чувствую себя больным, не говорите так.
Young Doctor С поддержкой и паллиативным уходом мы, вероятно, сможем облегчить ваше состояние на... максимум шесть месяцев.
[К этому моменту Изи в панике и начинает плакать]
Eazy-E Облегчить? Что значит — облегчить?
Young Doctor Это лишь вопрос времени. Мне очень, очень жаль, мистер Райт. Я оставлю вас наедине с этим.
[Доктор уходит, оставляя Изи без помощи, плачущим]
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[повторяющаяся фраза]
Dr. Dre Это было офигенно!
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[N.W.A были предупреждены не исполнять «Пошли вы, полиция». Это происходит после их выступления с песней «Straight Outta Compton»]
Ice Cube Эй, постой, постой! Вы все знаете, что эти чёртовые полицейские пытались нам сказать за кулисами?
Dr. Dre Dr. Dre, Зрители: Что?
Ice Cube Они пытались сказать, что мы не можем играть эту хр###.
Audience [осуждающие возгласы]
Ice Cube Чёрт побери, пытаются нам сказать, что мы не можем говорить. Это N.W.A.!
Audience [аплодисменты]
Ice Cube Мы делаем то, что хотим. Мы говорим то, что хотим! Так что, все — показывайте средние пальцы высоко в небо. А этому засранцу в полиции за кулисами... Эй, Дре?
Dr. Dre Что случилось?
Ice Cube У меня есть что сказать.
[NWA исполняет «Пошли вы, полиция», но их прерывают на полпути]
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Jerry Heller Ты не можешь спускаться сюда и приставать к моим клиентам только потому, что они чёрные!
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[Эрик расстроен тем, что Джерри присвоил у него деньги]
Eazy-E Вот что будет. Я соберу N.W.A снова. И ты в этот раз ни сном, ни духом.
Jerry Heller Как ты вообще можешь такое говорить? Что с тобой происходит, мужик? Я знаю, что для тебя хорошо, знаю, что хорошо для Ruthless, и мы выстроили доверие годами тяжелой работы, а это доверие — наш фундамент, Эрик. Мне пох#й.
[Эрик кашляет]
Jerry Heller [с обеспокоенностью] Эрик? Как ты, мужик? Всё нормально?
Eazy-E Доверие? Доверие — это м*****!
Jerry Heller Так ли? Можно спросить? Эрик, если то, что я делаю — незаконно, почему меня никогда не судили? Если я такой в***док, такой лжец, такой м***к, почему никто никогда не приходил требовать? Потому что это бизнес. Вот как это работает. И не всегда красиво, нет. Я прикрываю свою задницу? Конечно. Но не смей мне говорить, что я не заботился о тебе. Не смей говорить, что я не поддерживал тебя с первого дня! С ПЕРВОГО ДНЯ!
Eazy-E Это забота о мне?
Jerry Heller Ты шутишь? Это забота обо всём этом дерьме! Это бизнес!
[повторяет то, что сказал раньше]
Jerry Heller Вот как это работает. Я прикрывал свои тылы? Конечно. Но не смей мне говорить, что я не заботился о тебе.
Eazy-E Это тоже бизнес?
Jerry Heller Да, это бизнес, и всё может быть так х#во. Но я это не начал! Я не облажался! Ты!
Eazy-E Нет, это ты. Ты уволен, Джерри.
[Эрик уходит из дома Джерри]
🧡
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🥱
Ice Cube Лучше быть нищим, чем быть еб###ым.
🧡
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[Джерри Хеллер останавливает No Vaseline — диск трек Айс Кьюба, услышав, что его назвали евреем]
Dj Yella Это г#вно забавно.
MC Ren Этот уё#ок нас подставил! Чё мы теперь делать будем?
Jerry Heller Первое, что мы сделаем — подадим в суд на этого невежественного уё#ка. Вот что сделаем. Клевета, порочащая репутацию, мне плевать на этого антисемитского уё#ка, кто он вообще такой? Невозможно поверить! Эта вся х#ня! Антисемитская х#ня! Знаешь что, я позвоню своим друзьям из J.D.L. Они с ним разберутся, посмотрим, как ему это понравится.
Eazy-E Джерри, тебе надо успокоиться, понял? Народ даже не понимает, что значит антисемитизм, это просто баттл-рэп.
Jerry Heller Давай, Эрик, нам надо собраться. Мы должны бороться с этой невежественной х#йней. Знаешь что? Я всегда знал, что он — ненавистник. Это твоя невежественная х#ня. Он называет это политикой? Это — невежество! Я всегда это знал. Теперь весь мир узнает. Я прослежу, чтобы так и было, понял? Я не понимаю, почему ты не злишься из-за этого больше? Ты слышал, что он сказал?
Eazy-E Я слышал, что он сказал.
Jerry Heller ТЫ СЛЫШАЛ, ЧТО ОН СКАЗАЛ?
Eazy-E Я слышал, что он сказал!
Jerry Heller Про тебя? Про меня? Да ну!
Eazy-E У тебя свой способ с этим бороться, у меня свой. Мы можем просто пойти в студию и прикончить его карьеру.
Dj Yella Я не уверен насчёт всего этого.
Jerry Heller Хорошо. Ты так и сделаешь. Позвони Дре, и вы вместе это провернёте! Сделайте что-нибудь.
🧡
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Dr. Dre [NWA возвращается в Лос-Анджелес после тура, Дре и Куб выходят из автобуса] Ну что, Куб, будем держать этот темп или как?
Ice Cube Нет, не так. Лучше быть на мели, чем быть х#н#м. Я же говорил не подписывать эту х#йню, Дре.
Dr. Dre Брат, у меня счета, которые надо платить. Ты же знаешь! Да и у меня есть бабки у мамы, что Тири оставил.
Ice Cube Понимаю тебя. Делать надо, что надо. Ты для них — хлеб с маслом, они позаботятся о тебе.
Dr. Dre Куб, мы без пощады.
Ice Cube МЫ — N.W.A.
[смотрит на Изи и Джерри]
Ice Cube ОНИ без пощады.
[мужик, подбирающий Куба, спрашивает, идет ли он]
Ice Cube Ладно, я пошёл.
[жмёт руку Дре]
Ice Cube Береги себя, Дре.
Dr. Dre Пока.
[Куб садится в машину, Дре смотрит и вздыхает]
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Suge Knight [Дре встречается с Саджем в больнице, чтобы навестить The D.O.C., который попал в аварию] ДОК вообще не должен был выжить. Вылетел из машины, врезался в дерево.
Dr. Dre Он парализован?
Suge Knight Нет. Но у него горло раздавлено. Карьеру может потерять из-за этого. Где твои ребята? Где Изи и Джерри?
Dr. Dre Как мне, б##ь, знать?
Suge Knight Иди сюда.
[в коридоре]
Suge Knight Что ты знаешь про Джерри? Как к нему относишься?
Dr. Dre Он нормальный. Наверное.
Suge Knight А как твои документы? Всё в порядке?
Dr. Dre [пауза] Думаю, да.
Suge Knight Думаешь?
Dr. Dre Слушай, я просто сосредоточен на музыке, Садж. И всё.
Suge Knight Видишь того м##ка в палате? Нужно следить, чтобы с тобой такого не случилось, чувак.
Dr. Dre Эй, эээ... может, кто-то из твоих ребят тоже сможет заняться моими бумагами.
Suge Knight Обязательно. Я всё устрою. Иди к своему парню.
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Jerry Heller [Изи у Джерри у бассейна после того, как на него напали Садж и его банда, Джерри приставляет пистолет к его голове, но отводит, заметив Изи] О, боже, Эрик, ты меня напугал. Ты в порядке?
Eazy-E Мне нужно убить этого м***ка Саджа Найта. Я просто хотел сначала прийти и сказать тебе, потому что, блин, может стать по-настоящему жарко.
Jerry Heller Нет, нет, я не позволю тебе это сделать.
Eazy-E Я пришёл не просить у тебя разрешения, я пришёл сообщить! Если хочешь влезть в эту гангстерскую хрень — ну что ж, поехали.
Jerry Heller Нет, Эрик, ты больше не в Комптоне. Если ты ещё не огляделся, сбрось эту чепуху, ладно? Мы не отвечаем пулями, мы отвечаем юристами — вот что их берет.
Eazy-E Думаешь, у меня есть вы***нный выбор?
[указывает]
Eazy-E Посмотри на моё лицо!
[У Изи была заляпана кровь на носу]
Eazy-E Дело не в деньгах, Джерри! Мне на это плевать, это гораздо больше, чем всё это...
Jerry Heller Нет, это глупо, и тебе должно быть до них д***а важно. Ты гораздо умнее этих у***ков... если ты убьёшь этого человека, его проблемы закончатся, а твои только начнутся.
Eazy-E Почему я должен быть большим человеком?
Jerry Heller Потому что это лучше, чем быть мёртвым человеком. Я не хочу, чтобы ты был мёртв.
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Bryan Turner Ты уходишь из группы?
Ice Cube Да, я с этой фигнёй покончил! Изи свалил всё на Джерри, Джерри свалил всё на Изи. Там двое рулит, никакой, бл##ь, группы.
Bryan Turner Понимаю, но ты должен понять, что уходишь из выигрышной ситуации. А как ты считаешь, Ким, он ошибается?
Ice Cube Ошибается?
Bryan Turner Да!
Kim Не думаю. После всего, что он пережил, я бы тоже ушёл.
Bryan Turner Слушай, Куб, я хочу, чтобы ты выразил себя. Я твой самый большой фанат, верю в тебя, но... хочу, чтобы ты знал: в сольнике много денег не заработаешь. Но если первый альбом зайдёт, я компенсирую это вторым.
Ice Cube [встаёт, пожимает руку Брайану] Готовься, Брайан. Этот альбом идёт очень быстро.
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Eazy-E [Изи в студии, на фоне играет "Appetite for Destruction"]
[музыка резко прерывается]
Eazy-E Ну что, как дела? Когда ты звонил, ты звучал очень взволнованно.
Dr. Dre Да, я знаю, тебе не нравится это слышать... речь о Джерри. Надо избавиться от этого уб###ца, И.
Eazy-E [вздыхает] Вот зачем ты пришёл? Я думал, всё это в прошлом, Дре.
Dr. Dre Это серьёзно, чувак. И это продолжается с самого начала. Я проверял, мне не платят мою честную долю...
Eazy-E Ты вообще понимаешь, почему ты богат? Знаешь, почему у тебя большой дом и ты больше не спишь на диване у тёти? Потому что Джерри сделал это возможным. Он открыл нам дорогу. Для нас! А ты просто отвернёшься от него? Что, теперь ты как Куб?
Dr. Dre Куб был прав, дурак! И, посмотри на бумаги, и ты поймёшь, о чём я говорю. И забудь про Джерри! Ты всё время о нём говоришь. Мы сделали это не из-за Джерри, мы сделали это, потому что наша музыка крутая! И мы можем продолжать, И. Мы можем владеть этим грёбаным миром, но просто не можем больше иметь с ним дело! Чувак, мы начали это N.W.A. Я просто хочу, чтобы всё было честно.
Eazy-E И ты так думаешь? Повернуться спиной к тому, кто так много для нас сделал.
Dr. Dre Ты имеешь в виду, кто много сделал для тебя, верно? Посмотри на меня. Когда Тайри умер, ты сказал, что мы всегда будем братьями. Но, похоже, ты забыл об этом. Я собираюсь открыть свою компанию с Сьюгом Найт, И. Думал, мы братья.
[швыряет бумаги и уходит]
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Ice Cube Йелла, йо, Йелла
Dj Yella [В постели с женщиной]
Dj Yella Тебя Фелиция зовут?
Girl Ты забыл моё имя?
Girl [Она выкидывает Йеллу из постели]
Dj Yella Нет, подожди! Валери, тебя Валери зовут
Ice Cube Он забыл её имя! Чёрт!
🧡
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Jerry Heller Тебе просто надо притормозить, нельзя же трахать всех подряд на свете.
Eazy-E Что, теперь с бабами проблемы?
Jerry Heller Ну, проблема появится, если у тебя будет десять тысяч детей, понял? Зарабатываешь деньги, заводишь кучу детей — за ними надо следить. Ничего... я помогу с ними разобраться. Эй, Куб.
Ice Cube Извиняюсь, что прерываю ваш омаровский завтрак... но что, брат, где контракты? Ты обо мне забыл?
Eazy-E Я не хочу на это отвечать... Знаешь что? Джерри, ты с этим разберёшься?
Ice Cube Я не к Джерри обращаюсь, я к тебе.
Eazy-E Это работа Джерри!
Jerry Heller Знаешь, это как раз моя сфера, ты прав, Куб, что спрашиваешь. Контракты сейчас дописывают. Но эти юристы их досконально проверяют — высосут из нас всё, но работу сделают. Вот бы мне так платили, как им.
Ice Cube Хм, я тоже бы не отказался. Просто хочу знать, что происходит, ведь я много песен на этот альбом написал.
Jerry Heller Все знают, насколько ты важен, Куб.
Ice Cube Правда?
Eazy-E Вот так вот и есть.
Jerry Heller Нам просто нужно немного времени.
Ice Cube Наверное, всё нормально. Мне просто кажется.
[делает глоток шампанского]
Ice Cube Чёрт, вкусно. Может, когда-нибудь, а? Приятного вам аппетита.
[уходит]
Jerry Heller [смеётся] Говорю тебе, этот парень хочет быть тобой, и очень сильно.
Eazy-E Как будто у меня и так не хватает еб### проблем.
[официанту]
Eazy-E Извините, можно ещё одну?
🧡
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🥱
Eazy-E [N.W.A записывают в студии свой первый дисс на Айс Кьюба, Real Niggaz] Видишь эту х#рню? Вот о чём я говорю. К чёрту этого ниггера Кьюба, чувак. Он — ни на что не годен!
Dr. Dre Почему ты так думаешь, чувак? Его пластинка сейчас самая горячая, Е.
Dj Yella Да, чувак, Кьюб реально порвал.
Eazy-E Так мы должны просто сидеть молча, выглядеть как лохи и всё это терпеть?
D.O.C. [пьяный] Терпеть что? Мне плевать, о чём ты болтаешь. Мне эта х#рня нравится.
D.O.C. [наталкивается на Изи, бормочет] клоун.
Eazy-E Почему ты всё время напиваешься? Тебе пора взять себя в руки. Ты же, блин, артист, если не заметил.
D.O.C. А ты бы сам взял себя в руки, мелкий ниггер.
D.O.C. [женщине с ним] Давай.
Eazy-E [Дре] А ты как насчёт своего деревенского дружка?
MC Ren [переход к Рэну, который всё еще читает свой куплет] ...«потому что вокалы были местными, в клубах, а платили не по полной. У них хватает наглости материться, а единственная причина, почему ниггеры покупают твою пластинку — они думали, что это мы».
[относится к Кьюбу]
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Eazy-E [монолог с записью Куба "Парень, кого ты любишь ненавидеть" с его хита "AmeriKKKas' Most Wanted", и Дре кивает головой под неё, подъезжая на вечеринку Eazy's Wild n' Wet]
[обеспокоенно]
Eazy-E Ты знаешь, что пластинка Куба сейчас в Топ-20 Billboard? Наши трэки там никогда не были. Он реально взорвался, Джерри.
Jerry Heller Всё будет нормально, Эрик. Сейчас уже не только N.W.A, у нас весь состав Ruthless. У нас есть D.O.C., Michel'le, Above The Law — мы выходим на новый уровень. Садись на минутку.
Eazy-E Слушай, нам нужно держать Дре в кайфе
Jerry Heller Да. Посмотри на него, думаешь, ему нужна какая-то дополнительная мотивация?
Eazy-E Я понимаю, Джерри. Он по уши в бабах и всяком таком, но это не значит, что он...
Jerry Heller Ты слишком переживаешь. Перестань, ладно?
Eazy-E Ладно.
Jerry Heller Вот, подпиши чеки.
Eazy-E Прямо сейчас, Джерри? Да ну!
Jerry Heller Да, прямо сейчас. Позже ты будешь не в себе, сделай это сейчас. Знаешь, факт в том, что Рен пишет не хуже Куба, а может даже лучше. Они всё покрывают.
[указывает на контракт]
Jerry Heller Только последний. Ладно?
Eazy-E Ладно. Мы закончили, Джерри?
Jerry Heller Мы закончили.
Eazy-E Отлично. Я пошёл трахаться.
[вздыхает]
Eazy-E Всё нормально?
Jerry Heller Да.
[переключение на монолог, где Садж подходит к Dr. Dre и D.O.C, коротко разговаривает, сверля Джерри взглядом, что вызывает у Джерри тревогу и раздражение]
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