[Изи находится в больнице после того, как потерял сознание во время записи]

Tomica Ты что, ничего не скажешь? Что это? Респираторная инфекция, пневмония, что ли?

Young Doctor Да, это всё и даже больше, боюсь. Мы сделали полный анализ крови и... Простите, мистер Райт, но у вас положительный результат на ВИЧ.

Eazy-E Вы мне сёдня не чё не скажете?

Young Doctor Нормальный уровень Т-лимфоцитов — от 500 до 1500. Сейчас у вас их 14.

Eazy-E Но я не г###й.

Young Doctor Нет, мистер Райт, вирус передаётся разными путями, в том числе при незащищённом гетеросексуальном контакте.

Eazy-E Это ошибка. Нужно перепроверить. Снова проверить.

Young Doctor Мы проверяли пять раз, с разных образцов. Результаты одинаковы.

[Томика выбегает из комнаты]

Eazy-E Она беременна, доктор! Что это значит?

Young Doctor Это не значит, что она заразилась, но... нам нужно будет её проверить, чтобы точно знать.

Eazy-E И что нам делать? Когда начнём лечение? Мне нужно поправиться, у меня дела, у меня... Что нам делать?

Young Doctor Мистер Райт, вы должны понять — вы очень серьёзно больны.

Eazy-E Но я же почти не чувствую себя больным, не говорите так.

Young Doctor С поддержкой и паллиативным уходом мы, вероятно, сможем облегчить ваше состояние на... максимум шесть месяцев.

[К этому моменту Изи в панике и начинает плакать]

Eazy-E Облегчить? Что значит — облегчить?

Young Doctor Это лишь вопрос времени. Мне очень, очень жаль, мистер Райт. Я оставлю вас наедине с этим.