[Изи находится в больнице после того, как потерял сознание во время записи]
Tomica
Ты что, ничего не скажешь? Что это? Респираторная инфекция, пневмония, что ли?
Young Doctor
Да, это всё и даже больше, боюсь. Мы сделали полный анализ крови и... Простите, мистер Райт, но у вас положительный результат на ВИЧ.
Eazy-E
Вы мне сёдня не чё не скажете?
Young Doctor
Нормальный уровень Т-лимфоцитов — от 500 до 1500. Сейчас у вас их 14.
Young Doctor
Нет, мистер Райт, вирус передаётся разными путями, в том числе при незащищённом гетеросексуальном контакте.
Eazy-E
Это ошибка. Нужно перепроверить. Снова проверить.
Young Doctor
Мы проверяли пять раз, с разных образцов. Результаты одинаковы.
[Томика выбегает из комнаты]
Eazy-E
Она беременна, доктор! Что это значит?
Young Doctor
Это не значит, что она заразилась, но... нам нужно будет её проверить, чтобы точно знать.
Eazy-E
И что нам делать? Когда начнём лечение? Мне нужно поправиться, у меня дела, у меня... Что нам делать?
Young Doctor
Мистер Райт, вы должны понять — вы очень серьёзно больны.
Eazy-E
Но я же почти не чувствую себя больным, не говорите так.
Young Doctor
С поддержкой и паллиативным уходом мы, вероятно, сможем облегчить ваше состояние на... максимум шесть месяцев.
[К этому моменту Изи в панике и начинает плакать]
Eazy-E
Облегчить? Что значит — облегчить?
Young Doctor
Это лишь вопрос времени. Мне очень, очень жаль, мистер Райт. Я оставлю вас наедине с этим.
[Доктор уходит, оставляя Изи без помощи, плачущим]