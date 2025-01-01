Жил-был в одной семье ослик по имени Плюш. Он был очень трудолюбивым – отвозил маленькую хозяйку в школу, носил горшки для цветов и поливал растения в саду. Однако наступил день, когда родители девочки купили грузовичок «Фыр-фыр». Он тоже был трудягой, но Ослика это мало утешало, потому что с тех пор он стал не нужен. Из-за этого герой тут же загрустил и заболел, как только ни старались развеселить его домашние. Что же поможет Плюшу снова почувствовать свою важность и повеселеть?