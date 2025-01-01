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Постер мультфильма Как ослик грустью заболел
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Как ослик грустью заболел

Kak oslik grust'yu zabolel 18+
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О фильме

Жил-был в одной семье ослик по имени Плюш. Он был очень трудолюбивым – отвозил маленькую хозяйку в школу, носил горшки для цветов и поливал растения в саду. Однако наступил день, когда родители девочки купили грузовичок «Фыр-фыр». Он тоже был трудягой, но Ослика это мало утешало, потому что с тех пор он стал не нужен. Из-за этого герой тут же загрустил и заболел, как только ни старались развеселить его домашние. Что же поможет Плюшу снова почувствовать свою важность и повеселеть?

  • Режиссером мультфильма выступил Юрий Прытков. В творческом багаже известного советского мультипликатора такие работы, как «В стране невыученных уроков» (1969), «Заяц Коська и родничок» (1974), «Так сойдет!» (1981). 
  • На сайте Русской антикварной галереи можно увидеть сохранившийся кадр из мультфильма «Как ослик грустью заболел», выполненный из бумаги и целлулоида в смешанной технике. 
  • Актер Евгений Леонов подарил свой голос одному из самых обаятельных персонажей мультфильма – грузовичку «Фыр-фыр». При этом голос артиста был изменен – ускорен с помощью быстрой перемотки пленки. 
  • Мультфильм «Как ослик грустью заболел» стал последней работой Юрия Прыткова в мультипликации. После выхода на пенсию он занялся иллюстрированием книг.

Как маленький Ослик помог грузовичку Фыр-Фыру.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1987
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak oslik grust'yu zabolel, How Donkey Got Sick with Sadness, Как ослик грустью заболел
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Светлана Степченко
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Как ослик грустью заболел

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