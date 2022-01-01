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Чужая страна Чужая страна
Киноафиша Фильмы Чужая страна Чужая страна, 2015: актеры и роли
Strangerland Чужая страна 2015 / Австралия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Чужая страна, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Фаррант Ким Фаррант Kim Farrant
В ролях
Николь Кидман Николь Кидман Nicole Kidman Хьюго Уивинг Хьюго Уивинг Hugo Weaving Джозеф Файнс Джозеф Файнс Joseph Fiennes Шон Кинэн Шон Кинэн Sean Keenan Лиза Флэнеган Мартин Дингл Уолл Мартин Дингл Уолл Martin Dingle Wall Тейлор Фергюсон Taylor Ferguson Николас Хэмилтон Николас Хэмилтон Nicholas Hamilton Крис Скотт Chris Scott
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