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Чужая страна
Чужая страна, 2015: актеры и роли
Strangerland
Чужая страна
2015 / Австралия
Трейлер
5.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Чужая страна, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ким Фаррант
Kim Farrant
В ролях
Николь Кидман
Nicole Kidman
Хьюго Уивинг
Hugo Weaving
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Шон Кинэн
Sean Keenan
Лиза Флэнеган
Мартин Дингл Уолл
Martin Dingle Wall
Тейлор Фергюсон
Taylor Ferguson
Николас Хэмилтон
Nicholas Hamilton
Крис Скотт
Chris Scott
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