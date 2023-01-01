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Идеальный голос 2 Идеальный голос 2
Киноафиша Фильмы Идеальный голос 2 Награды и номинации фильма Идеальный голос 2
Pitch Perfect 2 Идеальный голос 2 2015 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Идеальный голос 2

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший актерский ансамбль
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Праздники
Праздники
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