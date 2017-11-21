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Мария Атлас-Попова
Мария Атлас-Попова
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Мария Атлас-Попова
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Дата рождения
28 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Марии Атлас-Поповой
Родилась 28 января 1973 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Марии Атлас-Поповой
Потерянное отражение: Исповедь содержанки
драма
2018, Россия
3.0
Это не я
драма
2012, Россия
6.0
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Специальный показ фильма Марии Саакян «Это не я» в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой»
24 ноября в 19.50 в кинотеатре «Пять звезд на Новокузнецкой» состоится специальный показ фильма Марии Саакян «Это не я». Ленту представят актеры Евгений Цыганов, Мария Атлас,
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21 ноября 2017 15:51
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