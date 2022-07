«Это не я»: Рецензия Киноафиши

Выход из пустоты

Эвридика живет с мамой, которая постоянно гастролирует или репетирует на базе со своим хором. Поэтому девушка-подросток целыми днями предоставлена сама себе. Она слоняется по городу в поисках приключений, думает о смене имени и не ходит в школу, разругавшись с преподавателями. Эвридика эпатирует окружающих и создает свою суицидальную вселенную в Сети. Там она цитирует любимых авторов, публикует свои фото и видео, сделанные на раздолбанный телефон, и находится в постоянном поиске того, кто сможет понять и принять ее. Мир героини переворачивает встреча с Петром, которая заставляет девушку переродиться, помогает разобраться в одиночестве и выстроить отношения с матерью и окружающим миром.

Кадр из фильма «Это не я»

Мария Саакян – удивительное явление в российском кинематографе. Она создает авторские высказывания, которые довольно-таки сложно осмыслить без непосредственного общения с автором. Ее сценарии нередко переписываются прямо во время съемок – если режиссер находит неожиданную мысль или слышит предложение, которое может привнести в проект новую глубину. Это напоминает «Холодный фронт» Романа Волобуева о троице, случайно пересекающейся в одиноком доме на берегу, и «Осколки» Алисы Хазановой про личный ад человека, когда он постоянно просыпается в один и тот же день, и все происходит по давно запланированному сюжету.

Кадр из фильма «Это не я»

Вместе с проектом Марии Саакян они выстраиваются в тонкую и пока короткую линию картин, которые отличаются от того, что российские зрители привыкли ждать от наших постановщиков. Это не всегда хорошо и интересно, но тоже движение, хотя пока и не ясно, куда оно их приведет. Во многом загадочные проекты, у которых, казалось бы, нет сюжета и основы, манят, тянут и используют своих зрителей, которые словно под гипнозом наблюдают за происходящим на экране, а потом, как завороженные, описывают свои эмоции всем, кого встречают после просмотра.

Кадр из фильма «Это не я»

По словам создателей, сначала у картины появилось английское название «I’m going to change my name», которое в полной мере отражает желания и потребности Эвридики. В заграничном прокате лента появилась довольно давно, а в России ее решили выпустить только сейчас. У нас до фильма «Это не я» зрители видели другой проект Марии Саакян – запутанную «Энтропию» с кучей персонажей, которые чего-то там хотели. По большей части съемочная группа Саакян – старые друзья, люди, которые учились и взрослели вместе. Главной же проблемой «Это не я» оказалась главная героиня, которую нашли буквально за два дня до съемок и из-за которой картина стала менее провокационной.

Кадр из фильма «Это не я»

Фильм «Это не я» очень похож на недавнюю картину «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, где сюжет и героев в какой-то момент полностью заслоняют эмоции, чувства и воспоминания зрителей из детства. Проект Марии Саакян тоже возвращает нас в прошлое, окуная в воспоминания и переживания переходного периода. Для режиссера больше всего важны образы и зарисовки главной героини, а еще отрывки из любимой книги Эвридики «Дети из камеры хранения» японца Рю Мураками. Без саундтрека и пейзажей Армении «магия» кино тоже не дошла бы до зрителей. Картина прямо-таки заставляет испытывать всю гамму эмоций во время просмотра, будто постоянно дергая публику за невидимые ниточки. А герои в итоге получают возможность повзрослеть, открыться и принять тех, кто рядом с ними, такими, какие они есть.

Дмитрий Бортников

