Виновная, 2008

В жизни самого ординарного адвоката Люсьена Ламбера из промышленного Сент-Этьена наступает его звездный час. Ему предлагают защитить в суде одну из самых состоятельных женщин региона Бланш Гранвиль, обвиняемую в убийстве своего супруга. Посетив бессонной ночью опустевший особняк Гранвилей, адвокат встречает там кухарку Маргерит Марке. Так ли невинна эта странная девушка? За этой парой, в свою очередь, наблюдает полицейский инспектор Луи Берже, также пытающийся докопаться до истины. Чем дальше развивается расследование, тем более загадочным оно предстает…