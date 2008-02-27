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Виновная, 2008

2008 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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О фильме

В жизни самого ординарного адвоката Люсьена Ламбера из промышленного Сент-Этьена наступает его звездный час. Ему предлагают защитить в суде одну из самых состоятельных женщин региона Бланш Гранвиль, обвиняемую в убийстве своего супруга. Посетив бессонной ночью опустевший особняк Гранвилей, адвокат встречает там кухарку Маргерит Марке. Так ли невинна эта странная девушка? За этой парой, в свою очередь, наблюдает полицейский инспектор Луи Берже, также пытающийся докопаться до истины. Чем дальше развивается расследование, тем более загадочным оно предстает…

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 27 февраля 2008
Режиссер
Летиция Массон
В ролях
Элен Фильер
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Динара Друкарова
Динара Друкарова
Янник Ренье
Все актеры и съемочная группа
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