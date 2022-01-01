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Валери Донзелли

Valérie Donzelli
Валери Донзелли
Валери Донзелли Valérie Donzelli
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Дата рождения
2 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Валери Донзелли

Родилась 2 марта 1973 года. Эпиналь, Франция. 

Фильмография Валери Донзелли
Нотр-Дам
Нотр-Дам
комедия 2019, Франция / Бельгия
6.0
Белые рыцари
Белые рыцари
драма 2015, Бельгия / Франция
6.0
Твоя рука в моей руке
Твоя рука в моей руке
комедия, мелодрама 2012, Франция
4.0
Я объявляю войну
Я объявляю войну
драма 2011, Франция
7.0
Королева дурочек
Королева дурочек
комедия, драма 2009, Франция
0.0
Кто убил Бэмби?
Кто убил Бэмби?
триллер 2003, Франция
6.0
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