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Валери Донзелли
Валери Донзелли
Valérie Donzelli
О персоне
Фильмография
Валери Донзелли
Valérie Donzelli
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Дата рождения
2 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Валери Донзелли
Родилась 2 марта 1973 года. Эпиналь, Франция.
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Фильмография Валери Донзелли
Нотр-Дам
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Белые рыцари
драма
2015, Бельгия / Франция
6.0
Твоя рука в моей руке
комедия, мелодрама
2012, Франция
4.0
Я объявляю войну
драма
2011, Франция
7.0
Королева дурочек
комедия, драма
2009, Франция
0.0
Кто убил Бэмби?
триллер
2003, Франция
6.0
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