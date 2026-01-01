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Фильмография
Миша Лекот
Micha Lescot
Киноафиша
Персоны
Миша Лекот
Миша Лекот
Micha Lescot
Дата рождения
20 апреля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Биография Миши Лекот
Родился 20 апреля 1975 года.
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Популярные фильмы
7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
(2009)
7.2
На канате
(2012)
6.9
Карем: Повар королей
(2025)
Фильмография Миши Лекот
6
Мегрэ и убийство в высшем обществе
Maigret et le mort amoureux
криминал, драма, детектив
2026, Франция / Бельгия
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Билеты
Незадолго до полуночи
Un peu avant minuit
драма
2026, Франция
6.9
Карем: Повар королей
драма
2025, США/Франция
5.9
Самая богатая женщина в мире
La femme la plus riche du monde
драма
2025, Франция / Бельгия
6.6
Большая арка
L'inconnu de la Grande Arche
драма
2025, Франция
Билеты
5.5
Вне времени
Hors du temps
комедия, драма
2024, Франция
6.6
Киноманы
Spectateurs!
драма
2024, Франция
6.1
Клянусь
Je le jure
драма
2024, Франция
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