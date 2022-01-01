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Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Annabeth Gish
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Аннабет Гиш
Annabeth Gish
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Дата рождения
13 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Альбукерке, Нью-Мексико, США
Рост
173 см
Биография Аннабет Гиш
Родилась 13 марта 1971 года. Альбукерке, Нью-Мексико, США.
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Фильмография Аннабет Гиш
Butter
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.0
Край света
фантастика, приключения
2019, США
5.0
Так сказал Чарли
драма
2019, США
5.0
Срок жизни
криминал, драма
2016, США
5.0
Сомния
триллер, ужасы
2015, США
7.0
Безнадега
драма, фэнтези, ужасы
2006, США
5.0
Двойной просчет
криминал, драма, мистика
1999, США / Германия / Канада
6.0
Настоящая женщина
боевик, приключения, биография
1997, США
6.0
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