«Сомния»: Рецензия Киноафиши

Бабочки в моей голове, или Слабонервным вход разрешен

Когда Коди засыпает, в дома появляются бабочки. Огромные, большекрылые. Голубые. Правда, иногда их как-то уж очень много… Так много, что становится трудно дышать: они окружают тебя – и ты словно в коконе. А иногда вместе с бабочками появляется кто-то еще. Исчезнувшая жена, погибший ребенок… В семью Марка и Джесс, например, приходит их сын – Шон, пятилетний пацан, утонувший совсем недавно. С ним можно разговаривать, его можно трогать: от прикосновения он не исчезнет…

Кадр из фильма «Сомния»

Но однажды в гости постучалось странное существо. Зовут его Кракман. Всех, кто попадается на дороге, Кракман съедает. В принципе, прогнать его не составляет труда – для этого надо лишь разбудить Коди. Но кому придет в голову, что во всех этих странностях виноват восьмилетний школьник? Да никому! Однако все дело именно в нем. Ведь если Коди снятся кошмары, по дому гуляет смерть, а если что-то хорошее – всюду летают бабочки…

Кадр из фильма «Сомния»

Фильм ужасов – удовольствие специфическое: не для слабонервных. Я знаю людей, который смотрят подобные опусы (в прямом смысле слова!) с закрытыми глазами. (Зачем смотрят – большой вопрос). Так вот. На фильме «Сомния» Майка Флэнегана товарищам со слабой психикой глаза можно и не закрывать. Ничего страшного они там все равно не увидят. Пугаться негде. И нечего.

Кадр из фильма «Сомния»

Хотя, конечно, если вы способны испугаться двухметровой куклы, отдаленно напоминающей инопланетянина, то беру свои слова обратно. Также в фильме есть сцена, когда Джесс (Кейт Босворт) бродит по очень-очень темному коридору детского дома. (Входную дверь в детский дом на ночь никто ж никогда не запирает, ага). И вот тут-то тоже можно ненароком завизжать. Тени же, полумрак… Двухметровая кукла, опять же…. Страаааашно…

Кадр из фильма «Сомния»

А теперь серьезно. «Сомния» сильна своей атмосферностью – нужное настроение она действительно создает. (Мрачное, таинственное, интригующее.) А лично мне симпатичен и тот месседж, который попытались сформулировать сценаристы: ты ответственен за маленького человечка, принимай его таким, какой он есть и т.д. Беда только в том, что серьезность проблемы никак не сочетается с жанром. Да и с ужасами у фильма явно не сложилось. Ну не страшные они какие-то, да и все. Или, может, банальные просто? Затертые до дыр, заштампованные? Кстати, вполне возможно…

Вера Алёнушкина

В русском прокате с 28 апреля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Сомния»