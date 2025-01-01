NatalieКо мне вернулось дело, которое может очень подойти. Коди. Ему восемь. Его родная мать умерла, когда ему было три. И мы поместили его к паре, которая, как оказалось, была не готова. Вторые, к кому мы его отдали, бросили его. О, боже. А когда я пришла на ежегодное обследование, я нашла его живущим один в квартире.
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[последние слова]
JessieНикто на самом деле не уходит окончательно. Не полностью. Потому что они живут в наших мыслях и в наших сердцах. В этой истории тот задира из школы проснулся в своей кровати, будто ничего и не случилось. И все, что делало его таким грустным и злым, ушло. А та добрая женщина, которая заботилась о мальчике, вернулась к своему мужу, и они жили долго и счастливо. А папа, папа получил самый лучший подарок из всех.