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Киноафиша Фильмы Сомния Цитаты из фильма Сомния

Цитаты из фильма Сомния

Jessie Никто на самом деле не уходит навсегда. Не полностью. Потому что они живут в наших умах и в наших сердцах
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Джесси [из трейлера] Зачем тебе все эти таблетки, Коди?
Коди Я не люблю спать.
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Natalie Ко мне вернулось дело, которое может очень подойти. Коди. Ему восемь. Его родная мать умерла, когда ему было три. И мы поместили его к паре, которая, как оказалось, была не готова. Вторые, к кому мы его отдали, бросили его. О, боже. А когда я пришла на ежегодное обследование, я нашла его живущим один в квартире.
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🥱
[последние слова]
Jessie Никто на самом деле не уходит окончательно. Не полностью. Потому что они живут в наших мыслях и в наших сердцах. В этой истории тот задира из школы проснулся в своей кровати, будто ничего и не случилось. И все, что делало его таким грустным и злым, ушло. А та добрая женщина, которая заботилась о мальчике, вернулась к своему мужу, и они жили долго и счастливо. А папа, папа получил самый лучший подарок из всех.
Cody Разве такое бывает?
Jessie Думаю, это зависит от тебя, Коди. У тебя удивительный дар. Кто знает, что может случиться, когда он вырастет?
Cody Спасибо, что привела меня домой, мам.
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Cody [из трейлера] Я проснулся! Я проснулся! Я ПРОСНУУУЛСЯ!
🧡
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Whelan Ты правда хочешь поставить свою жизнь на то, что у восьмилетнего мальчика не будет другого кошмара?
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