[последние слова]

Никто на самом деле не уходит окончательно. Не полностью. Потому что они живут в наших мыслях и в наших сердцах. В этой истории тот задира из школы проснулся в своей кровати, будто ничего и не случилось. И все, что делало его таким грустным и злым, ушло. А та добрая женщина, которая заботилась о мальчике, вернулась к своему мужу, и они жили долго и счастливо. А папа, папа получил самый лучший подарок из всех.