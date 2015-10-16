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Безумная свадьба
Отзывы о фильме «Безумная свадьба»
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Безумная свадьба
2014 / Франция
Трейлер
6.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Елена
16 октября 2015, 22:12
Посмотрела вчера этот фильм, очень понравился!! Есть желание посмотреть повторно!! Советую!
16 октября 2015, 22:12
0
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Морская
12 февраля 2016, 21:57
Фильм смотрела еще в мае в Париже.После просмотра на выходе из кинотеатра у моей дочери взяли интервью - какое ее мнение о фильме.Во Франции очень много смешанных браков.Фильм понравился.Хорошая ,добрая комедия.Хочу посмотреть его на русском языке.
12 февраля 2016, 21:57
0
0
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Андрей
6 июля 2020, 21:04
Оценка
хороший французский фильм!
5 баллов из 10ти!
в очередной раз отмечаю, что французы, пропитываемые толерантностью, жуткие расисты ;))
только вот, почему, когда я начинаю рассуждать о том, что в сборной Франции по футболу одни негры и как я подросшим детям буду объяснять, что это сборная Франции, а не сборная Нигерии - никто не смеется...
6 июля 2020, 21:04
0
0
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5 баллов из 10ти!
в очередной раз отмечаю, что французы, пропитываемые толерантностью, жуткие расисты ;))
только вот, почему, когда я начинаю рассуждать о том, что в сборной Франции по футболу одни негры и как я подросшим детям буду объяснять, что это сборная Франции, а не сборная Нигерии - никто не смеется...
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