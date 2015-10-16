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Безумная свадьба Безумная свадьба
Киноафиша Фильмы Безумная свадьба Отзывы о фильме «Безумная свадьба»
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Безумная свадьба 2014 / Франция
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Безумная свадьба»

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Елена 16 октября 2015, 22:12
Посмотрела вчера этот фильм, очень понравился!! Есть желание посмотреть повторно!! Советую!
16 октября 2015, 22:12 Ответить
Морская 12 февраля 2016, 21:57
Фильм смотрела еще в мае в Париже.После просмотра на выходе из кинотеатра у моей дочери взяли интервью - какое ее мнение о фильме.Во Франции очень много смешанных браков.Фильм понравился.Хорошая ,добрая комедия.Хочу посмотреть его на русском языке.
12 февраля 2016, 21:57 Ответить
Андрей 6 июля 2020, 21:04
Оценка
хороший французский фильм!
5 баллов из 10ти!
в очередной раз отмечаю, что французы, пропитываемые толерантностью, жуткие расисты ;))
только вот, почему, когда я начинаю рассуждать о том, что в сборной Франции по футболу одни негры и как я подросшим детям буду объяснять, что это сборная Франции, а не сборная Нигерии - никто не смеется...
6 июля 2020, 21:04 Ответить
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