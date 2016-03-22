«Лайф»: Рецензия Киноафиши

Жизнь в объективе

Кадр из фильма «Лайф»

Все имеющиеся на данный момент попытки осветить в кино личность Джеймса Дина, будь они документальные или же художественные, являются лишь продиктованными обстоятельствами теориями. После трагичной кончины актёра в столь юном возрасте он не только сумел получить звание легенды, но и стать одной из самых больших загадок в истории кинематографа. В десятках фильмов затрагивались самые разные аспекты, связанные с его персоной: это и сексуальная ориентация, и становление карьеры, и детство, и, естественно, тот самый день, когда произошла смертоносная авария. Но о знакомстве с фотографом Деннисом Стоком до Антона Корбейна не снимал ещё никто. Его картина «Лайф» примечательна тем, что в ней вводится дополнительный акцент в лице самого Стока, и зрители видят Дина именно его глазами, сквозь призму его восприятия, а не идолопоклоннического.

Фото Джеймса Дина, сделанное Деннисом Стоком

Джеймс Дин пока ещё не стал одним из самых обсуждаемых и перспективных актёров, но для показа на экранах уже готовится его первый значимый фильм «К востоку от рая». В это же время он случайно знакомится с Деннисом Стоком, фотографом, который ищет вдохновения и жаждет снимать что-то настоящее. Но пока что его портфолио не позволяет ему стать независимым. Встретив актёра, он понимает, что перед ним крайне редкий и ценный материал, который срочно необходимо запечатлеть на плёнку. Однако тёплые отношения между молодыми людьми устанавливаются далеко не сразу, и сперва им придётся отправиться в путешествие по собственным душевным противоречиям.

Фото Джеймса Дина, сделанное Деннисом Стоком

Центральными мотивами практически в каждой сцене с участием обоих героев становятся, как ни странно, семья и дом. Персонаж Дэйна ДеХаана не упускает случая, чтобы не облечь в слова очередную мысль о своём отрочестве и родных местах. Что касается Стока в исполнении Паттинсона, то ему не приходится говорить на эту тему, она сама врывается в его сюжетную линию в лице бывшей жены и сына, с которыми у него весьма напряжённые отношения. Это также фильм о переходе, который совершает каждый человек, когда делает выбор о способе своей реализации. А ещё лента пресыщена всевозможными эпитетами, относящимися к понятию времени: скоротечное, странное, несправедливое, неосязаемое, недоступное и непонятное. Они проскальзывают между строк и отражаются в репликах персонажей.

Кадр из фильма «Лайф»

Смерть у Корбейна тоже становится одним из главных действующих лиц. Никто не видит её, зато каждый чувствует её приближение, в особенности когда ты знаешь о последующей судьбе актёра. Таким образом, в эту историю об отношениях двух людей пробивается некая меланхоличность и тихая грусть, которые для зрителя становятся предвестниками трагедии. Это чётко проявляется в момент празднования 24-летия Джеймса, который погиб именно в этом возрасте, поэтому даже такой светлый праздник кажется мрачным. Хоть сама авария и не присутствует в сюжете, она всё равно остаётся со зрителями от начала и до конца. Тема фотографии также выбрана не случайно, ведь в дополнение к трём фильмам Дина будущим поколениями остались ещё и снимки. Они являются его наследием, которое дарит нам ощущение того времени, когда он ходил по земле. Жизнь – это и есть время. Сам главный герой напоминает нам об этом на балу выпускников, призывая ценить каждый момент. Но смог ли он добиться в этом успеха? Ответ мы так и не узнаем.

Кадр из фильма «Лайф»

Корбейн обладает каким-то особым даром переносить на экран жизнь людей именно такой, какой она была, а также внутренние переживания тех, кого он даже не встречал. Он видит в каждом человеке именно человека, который попал в этот мир, чтобы преодолевать трудности. И за 8 лет в качестве режиссёра его рука прикоснулась к историям двух выдающихся и, безусловно, талантливых личностей. Один из них просто не смог справиться с грузом жизни (фильм «Контроль»), а второго печальная судьба неожиданно встретила посреди дороги. Но конец их пути отнюдь не занимает главное место в повествовании. «Лайф» и «Контроль» рассказывают не о смерти, а о реализации человеком своей сущности вопреки мнению общественности. Джеймс Дин, например, в общении с прессой, студиями и продюсерами вёл себя не совсем подобающе, но стоило ему оказаться на экране, как на первый план выходил его чистый, ослепляющий талант.

Кадр из фильма «Лайф»

Но есть у ленты и минус, касающийся подбора исполнителя главной роли. Дэйн ДеХанн – потрясающий, очень самобытный актёр. Возможно, это и роднит его с Дином, но ты всё равно видишь перед собой всё того же ДеХаана. Ему не стоит играть кого-то, ведь в биографиях необходимо полностью стирать свою личность, а именно она в случае с Дэйном является его главным преимуществом. И избавиться от неё у него не выходит, даже старательно копируя манеру речи, импозантность и повадки Джеймса настоящего. Его яркая индивидуальность всё равно вырывается наружу. К тому же в свои 24 Дин выглядел очень зрело и явно старше, а вот Дейн, напротив, в свои 30 всё ещё выглядит мальчишкой. Поэтому с этой стороны он сильно уступает тому же Джеймсу Франко, который тоже перевоплощался в этот образ и подходил на роль идеально. А вот Паттинсон очень даже неплох. Актёр старательно пытается отмыться от амплуа Эдварда Каллена, и с каждым разом это выходит у него всё лучше. Мы видим немного неуверенного в себе, не особо настойчивого, где-то ранимого, но чувствительного к искусству и проницательного фотографа, который отлично делает свою работу. Что же касается картины в целом, то смотреть её стоит, потому что это действительно грамотно снятая биография с неплохой актёрской игрой, но если имя Джеймса Дина вам ни о чём не говорит, то вряд ли она сможет вас заинтересовать.

Кадр из фильма «Лайф»

В прокате с 24 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Лайф»

Трошина Олеся