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Цитаты
James Dean
Еще один оргазм позади — и ты на шаг ближе к смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Dean
Я не хочу играть в их тупую игру.
Dennis Stock
Тебе и не нужно. Просто позволь мне помочь. У меня 30 миллионов читателей LIFE Magazine... и мы действительно делаем отличную фотосессию...
James Dean
Постой, постой! Ты думаешь, что даёшь мне что-то, что уже не идёт ко мне? Я теряюсь в своих ролях! Я не хочу теряться во всём этом остальном. А ты — это всё остальное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Dean
[из трейлера]
Ты хочешь сделать меня знаменитым?
Dennis Stock
Гарантирую!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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