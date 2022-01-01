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Антон Корбейн

Anton Corbijn
Антон Корбейн
Антон Корбейн Anton Corbijn
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Дата рождения
20 мая 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Антона Корбейна

Содержание:
Антон Корбейн - Фильмы
  - Антон Корбейн - «Контроль»
  - Антон Корбейн - «Американец»
  - Антон Корбейн - «Самый опасный человек»
  - Антон Корбейн - «Лайф»
Антон Корбейн - семья

Антон Корбейн родился 20 мая 1955 года в Стрейене, южная Голландия, Нидерланды. Отцом будущего фотографа и режиссера был протестантский священник Голландской Реформатской церкви - Антон Корбин ван Виленсваард. Мать - Мариета Гроенбоер - работала медсестрой.

В 1975 году юный Корбейн увидел выступление Германа Брода в Гронингене, после чего решил заняться фотографией. Первыми в объектив попали сам Брод и его группа «Herman Brood & His Wild Romance». Снимки были так хороши, что популярность группы выросла, а Корбейн прославился среди местных музыкантов.

В 1979 году он перебирается в Лондон по приглашению британского журнала New Musical Express (NME) на должность штатного фотографа. Снимки, сделанные Антоном, неоднократно появлялись на обложках этого издания и Корбейн стал довольно знаменит в кругах британских музыкантов.

Следующим шагом стала съемка видеоклипов для рок-групп. Он начал работу в этом направлении в 1980-тых. Самыми известными стали клипы для U2, Depeche Mode, Nirvana, Metallica, Roxette и других.

Будучи прославленным мастером черно-белой фотографии, в 1989 году Корбейн начинает работать с цветной пленкой. Первой, кто попалась под руку фотографу стала Сьюзи Сью, вокалистка группы Siouxsie Sioux.


Антон Корбейн - Фильмы

«Some Yoyo Stuff» - фильм, снятый Корбейном для ВВС в 1994 году, стал его дебютом в мире кинематографа. Это байопик о судьбе американского музыканта и художника Дона Ван Влита, который прославился под псевдонимом Captain Beefheart. Участие в фильме принял сам Дэвид Линч.


Антон Корбейн - «Контроль»

В 2007 году свет увидела картина «Контроль» о жизни и творчестве Иена Кертиса, вокалиста и лидера группы «Joy Division», покончившего с собой в 1980 году. В США и Европе фильм был удостоен множества кинонаград, в том числе специального приза на Каннском фестивале. «Контроль» прославил Корбейна как режиссера, поскольку с коммерческой точки зрения фильм имел большой успех. Изначально лента была снята в цвете, но впоследствии Корбейн сделал ее черно-белой. Сэм Райли, исполнитель главной роли, получил Премию британского независимого кино в категории «Самый многообещающий дебют». А ведь изначально Корбейн рассматривал на главную роль Киллиана Мерфи, но в итоге счел, что последний чуть ниже ростом Иена Кертиса и выбор сделал в пользу Райли, который до съемок в фильме почти не был известен в мире кино.


Антон Корбейн - «Американец»

В 2010 году очередной работой Корбейна становится лента «Американец». Фильм, снятый по роману Мартина Бута «Очень скрытный джентльмен», по отзывам зрителей похож на ожившую цветную фотографию Джорджа Клуни, который играет в нем главную роль. Для триллера картина достаточно линейна, но красива с точки зрения построения кадра.


Антон Корбейн - «Самый опасный человек»

В 2014 году на больших экранах появляется «Самый опасный человек». Снятый по роману Джона Ле Карре, который основан на реальных событиях, фильм собрал в два раза больше затраченного на съемки бюджета и был посвящен памяти Филипа Сеймура Хоффмана, исполнителя главной роли, и британского продюсера Саймона Ченнинга Уильямса. В фильме принял участие российский актер Григорий Добрыгин.


Антон Корбейн - «Лайф»

В 2015 году новой работой Корбейна стал биографический фильм - «Лайф», повествующий о дружбе знаменитого актера Джеймса Дина и фотографа журнала «Лайф» Денниса Стока. Фильм получил противоречивые отзывы критиков и стал первым коммерческим провалом за всю историю творчества Корбейна.


Антон Корбейн - семья

У Корбейна есть братья. Младший - Маартен -  также занимается фотографией и режиссурой. Сами они полагают, что унаследовали творческие способности от деда - Антона Джоннеса ван Виленсваарда, который долгое время являлся учителем живописи в христианской школе.

Интересные факты о Антоне Корбейне

Лидер группы «Depeche Mode» - Дэйв Гаан - всегда называл Корбейна частью семьи и участником группы, таким же, как он сам. Их творческая дружба длится уже более 20-ти лет.

Корбейн полноценно вошел в мир фотографии кадрами с концертов «Joy Division». То же произошло с кино: первая лента «Контроль» - о жизни и смерти Йена Кертиса.

После выхода фильма «Контроль» на экраны свою порцию славы получил актер главной роли - Сэм Райли. Он не только отлично сыграл лидера «Joy Division», но и сам исполнил все песни в фильме.

Из-за нехватки финансов в съемки ленты «Контроль» Корбейн вложился лично. В итоге, фильм не только окупил себя, но принес своему создателю славу, как режиссера и вернул больше денег, чем брал.

Фильмография Антона Корбейна
Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе
Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объективе
документальный 2019, США / Великобритания
8.0
Depeche Mode: Spirits in the Forest
Depeche Mode: Spirits in the Forest
мюзикл 2019, США
7.0
Лайф
Лайф
драма 2015, Великобритания
6.0
Самый опасный человек
Самый опасный человек
триллер 2014, Великобритания / США / Германия
6.0
Американец
Американец
триллер, драма 2010, США
6.0
Контроль
Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.0
Joy Division
Joy Division
документальный, мюзикл 2007, Великобритания / США
5.0
Depeche Mode: Devotional
Depeche Mode: Devotional
документальный, мюзикл 1993, Великобритания
8.0
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