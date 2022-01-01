Содержание:

Антон Корбейн - Фильмы

- Антон Корбейн - «Контроль»

- Антон Корбейн - «Американец»

- Антон Корбейн - «Самый опасный человек»

- Антон Корбейн - «Лайф»

Антон Корбейн - семья

Антон Корбейн родился 20 мая 1955 года в Стрейене, южная Голландия, Нидерланды. Отцом будущего фотографа и режиссера был протестантский священник Голландской Реформатской церкви - Антон Корбин ван Виленсваард. Мать - Мариета Гроенбоер - работала медсестрой.

В 1975 году юный Корбейн увидел выступление Германа Брода в Гронингене, после чего решил заняться фотографией. Первыми в объектив попали сам Брод и его группа «Herman Brood & His Wild Romance». Снимки были так хороши, что популярность группы выросла, а Корбейн прославился среди местных музыкантов.

В 1979 году он перебирается в Лондон по приглашению британского журнала New Musical Express (NME) на должность штатного фотографа. Снимки, сделанные Антоном, неоднократно появлялись на обложках этого издания и Корбейн стал довольно знаменит в кругах британских музыкантов.

Следующим шагом стала съемка видеоклипов для рок-групп. Он начал работу в этом направлении в 1980-тых. Самыми известными стали клипы для U2, Depeche Mode, Nirvana, Metallica, Roxette и других.

Будучи прославленным мастером черно-белой фотографии, в 1989 году Корбейн начинает работать с цветной пленкой. Первой, кто попалась под руку фотографу стала Сьюзи Сью, вокалистка группы Siouxsie Sioux.



Антон Корбейн - Фильмы

«Some Yoyo Stuff» - фильм, снятый Корбейном для ВВС в 1994 году, стал его дебютом в мире кинематографа. Это байопик о судьбе американского музыканта и художника Дона Ван Влита, который прославился под псевдонимом Captain Beefheart. Участие в фильме принял сам Дэвид Линч.



Антон Корбейн - «Контроль»

В 2007 году свет увидела картина «Контроль» о жизни и творчестве Иена Кертиса, вокалиста и лидера группы «Joy Division», покончившего с собой в 1980 году. В США и Европе фильм был удостоен множества кинонаград, в том числе специального приза на Каннском фестивале. «Контроль» прославил Корбейна как режиссера, поскольку с коммерческой точки зрения фильм имел большой успех. Изначально лента была снята в цвете, но впоследствии Корбейн сделал ее черно-белой. Сэм Райли, исполнитель главной роли, получил Премию британского независимого кино в категории «Самый многообещающий дебют». А ведь изначально Корбейн рассматривал на главную роль Киллиана Мерфи, но в итоге счел, что последний чуть ниже ростом Иена Кертиса и выбор сделал в пользу Райли, который до съемок в фильме почти не был известен в мире кино.



Антон Корбейн - «Американец»

В 2010 году очередной работой Корбейна становится лента «Американец». Фильм, снятый по роману Мартина Бута «Очень скрытный джентльмен», по отзывам зрителей похож на ожившую цветную фотографию Джорджа Клуни, который играет в нем главную роль. Для триллера картина достаточно линейна, но красива с точки зрения построения кадра.



Антон Корбейн - «Самый опасный человек»

В 2014 году на больших экранах появляется «Самый опасный человек». Снятый по роману Джона Ле Карре, который основан на реальных событиях, фильм собрал в два раза больше затраченного на съемки бюджета и был посвящен памяти Филипа Сеймура Хоффмана, исполнителя главной роли, и британского продюсера Саймона Ченнинга Уильямса. В фильме принял участие российский актер Григорий Добрыгин.



Антон Корбейн - «Лайф»

В 2015 году новой работой Корбейна стал биографический фильм - «Лайф», повествующий о дружбе знаменитого актера Джеймса Дина и фотографа журнала «Лайф» Денниса Стока. Фильм получил противоречивые отзывы критиков и стал первым коммерческим провалом за всю историю творчества Корбейна.



Антон Корбейн - семья

У Корбейна есть братья. Младший - Маартен - также занимается фотографией и режиссурой. Сами они полагают, что унаследовали творческие способности от деда - Антона Джоннеса ван Виленсваарда, который долгое время являлся учителем живописи в христианской школе.